Balve. Nach Meredith Michaels-Beerbaum in den Jahren 2008 und 2010 ist wieder eine Amazone Deutsche Meisterin der Springreiter: Simone Blum aus dem bayerischen Zolling. Mit der Stute Alice blieb die 28-jährige Tochter des international bekannten Vielseitigkeitsreiters Jürgen Blum in Balve in vier Durchgängen ohne Abwurf und hatte lediglich am Ende einen Viertelzeitfehlerpunkt auf der Negativseite. Ebenfalls ohne Abwurf blieb auf dem Holsteiner Wallach Legioner der rheinische Landestrainer und Auktionator Holger Hetzel (Goch), dem am Ende nach zwei Wettbewerben und 0,75 Zeitfehlerpunkten wie 2015 die Silbermedaille umgehängt wurde. Bronze ging an Rolf Moormann (Ahlhorn) mit Samba de Janeiro (4 Strafpunkte). Christian Kukuk aus dem Stall von Ludger Beerbaum ging ohne Strafpunkt belastet mit dem Schimmel Colestus ins Finale - und verließ nach zwei Abwürfen den Parcours, was ihn am Ende auf den zwölften Platz durchreichte.