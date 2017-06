Hagen a.T.W. Die deutschen Pony-Dressurreiter holten beim Offiziellen Internationalen Reitturnier von Deutschland im Nachwuchs-Bereich auf dem Kasselmann-Hof in Hagen a.T.W. den vierten Erfolg. Wie erwartet war die amtierende dreimalige Pony-Europameisterin Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln) mit ihrem Massimiliano FH (76.752 Prozentpunkte) Beste in der Einzelwertung. Dicht gefolgt rangierten ihre Teamkolleginnen Jana Lang (Schmidgaden) auf Cyrill (76,282) und Nele Löbbert (Witten) mit Contra (74.966) auf den nächsten Plätzen. Somit war in der Mannschaftswertung kein Vorbeikommen an der Equipe von Cornelia Endres („Pony-Conny“), die allerdings diesmal in Hagen durch Caroline Roost vertreten wurde. „Wir sind ganz glücklich und stolz auf diese geschlossen gute Leistung“, resümierte Roost. Die Teams aus Dänemark und Großbritannien sicherten sich die nächsten Plätze.



Erfolg Italiens bei Jungen Spring-Reitern „Alle unsere Reiter sind von der Leistung dicht zusammen, respektieren einander, haben einen guten Teamgeist und wollten für die Mannschaft das Beste geben“, erläuterte Equipechef Stefano Scaccabarozzi den Weg zum Sieg der italienischen Equipe im Springreiten „Junge Reiter“. 18 Strafpunkte standen für „Bella Italia“ – vertreten durch Guido Franchi, Tommaso Gerardi, Michele Previtali und Matteo Leonardi - am Ende zu Buche. Den Silberrang teilten sich die Teams aus Irland und Dänemark (jeweils 21 Fehlerpunkte). Das deutsche Team um Disziplintrainer Peter Teeuwen wurde mit 24 Strafpunkten Vierter. „Die Jungen Reiter sind heute ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben - wir hatten die Pferde nicht so am Springen wie bei den letzten Nationenpreiseinsätzen“, kommentierte Teeuwen. „Sicherlich müssen wir uns in den nächsten Wochen Gedanken machen, wie wir diese Form wieder steigern können und auch wie die Teamzusammensetzung in Zukunft sein wird.“ Besser lief es in der Einzelwertung, denn die konnte sich Philipp Houston aus Leichlingen mit Chalanda sichern. Laura Strehmel aus Neustadt/Dosse, Cedric Wolf aus Buchholz und Simon Widman aus Antdorf meisterten den Parcours mit Platzierungen von Platz drei bis fünf, allerdings verbuchten alle drei einen Abwurf.



Ergebnisse im Überblick:



35 CDIO P Einzelwertung, Preis der Liselott und Klaus Rheinberger-Stiftung: 1. Lucie-Anouk Baumgürtel (Nottuln), ZINQ Massimiliano FH, 76.752%; 2. Jana Lang (Schmidgaden), NK Cyrill, 76.282%; 3. Nele Löbbert (Witten), Contra 34, 74.966%; 4. Louise Christensen (Dänemark), Vegelins Goya, 74.957%; 5. Sophie Taylor (Großbritannien), Madam's Miss Maria, 72.436%; 6. Anya Kolleth (Großbritannien), Sl Lucci, 72.350%;



34 CDIO P Mannschaftswertung, Preis der Liselott und Klaus Rheinberger-Stiftung: 1. Team Deutschland (1.790,5 Punkte) Chef d’Equipe Cornelia Endres; Lucie-Anouk Baumgürtel, Jana Lang, Nele Löbbert; 2. Team Dänemark (1.712) Chef d’Equipe Rigmor Kristensen; Louise Christensen, Kristian Würtz-Green, Sara Aagaard Hyrm; 3. Team Großbritannien (1.694) Chef d’Equipe Caroline Bell; Sophie Taylor, Anya Kolleth, Megan Barratt;



31 CDIO Y - Qualifikation zum Finale Junge Reiter, Preis der probit Webagentur: 1. Hannah Erbe (Krefeld), Carlos 609, 76.140%; 2. Semmieke Rothenberger (Bad Homburg), Geisha 194, 75.482%; 3. Charlotte Fry (Großbritannien), Dark Legend, 73.465%; 4. Anna-Christina Abbelen (Kempen), First Lady 212, 72.105%; 5. Josefine Hoffmann (Dänemark), Hoennerups Driver, 69.254%; 6. Rebecca Jane Edwards (Großbritannien), Headmore Delegate, 69.167%;



26 CDIO J - Qualifikation zum Finale Junioren, Preis der Performance Sales International GmbH: 1. Linda Erbe (Krefeld), Fierro 4, 75.965%; 2. Daphne Van Peperstraten (Niederlande), Greenpoint's Cupido, 75.877%; 3. Johanna Sieverding (Cappeln), Lady Danza, 73.772%; 4. Rebecca Horstmann (Ganderkesee), Friend of mine 2, 73.202%; 5. Camilla Andersen (Dänemark), Rafaella K, 72.281%; 6. Ramona Schmid (Schweiz), Kelly Sue, 70.526%;



44 CDI Y - Qualifikation zum Finale Junge Reiter, Preis der Hof Kasselmann GmbH & Co. KG: 1. Semmieke Rothenberger (Bad Homburg), Dissertation, 74.123%; 2. Luca Michels (Münster), Rendezvous 91, 72.807%; 3. Ann-Sophie Lückert (Bad Zwischenahn), Fairmont 10, 72.719%; 4. Alexa Westendarp (Wallenhorst), Der Prinz 4, 70.921%; 5. Charlotte Fry (Großbritannien), Everdale, 70.175%; 6. Leonie Richter (Bad Essen), Babylon 26, 69.342%;



40 CDI J - Qualifikation zum Finale Junioren, Preis der Luthin & Koch GmbH & Co. KG: 1. Lia Welschof (Paderborn), Linus K, 73.816%; 2. Lana Raumanns (Frankfurt), Feodor Nymphenburg, 72.281%; 3. Nadine Krause (Bad Homburg), Dancer 276, 72.193%; 4. Liselott Marie Linsenhoff (Kronberg), Danönchen OLD, 71.798%; 5. Cosima von Fircks (München), Diabolo Nymphenburg, 71.711%; 6. Léonie Guerra (Schweiz), Mocca Iv, 71.140%;



9 CSIO Y - Einzelwertung, Preis der Hof Kasselmann GmbH & Co. KG: 1. Philip Houston (Leichlingen), Chalanda, 0.00/71.64; 2. Filip Agren (Schweden), Cardina, 0.00/74.12; 3. Laura Strehmel (Neustadt/Dosse), Levinia 11, 4.00/72.37; 4. Cedric Wolf (Buchholz), Cho Chang J, 4.00/73.06; 5. Simon Widmann (Antdorf), Domburg van de Rechri, 4.00/73.08; 6. Michalina Szmytka (Polen), Comet 235, 4.00/73.62;



8 CSIO Y – Mannschaftswertung, Preis der Hof Kasselmann GmbH & Co. KG: 1. Team Italien (18/222,88) Chef d’Equipe Stefano Scaccabarozzi; Guido Franchi, Tammaso Gerardi, Michele Previtali, Matteo Leonardi,; 2. Team Irland (21/223,45) Chef d’Equipe James Kernen; Jonathan Smyth, Sofie Slattery, Lusinda Roche, Hannah Patterson; 2. Team Dnemark (21/220,32) Chef d’Equipe Bo K. Moeller; Jessica Toelstang, Christina Nielsen, Lejse Bramminge, Emil Hallundbaek;



14 CSIO P - Trostprüfung - 2-Phasen Springprüfung, Preis der Autovermietung Brehe GmbH & Co. KG: 1. Abbie Sweetnam (Irland), Dynamite Spartacus, 0.00/26.88; 2. Lea-Sophia Gut (Biberach), Fairy Tale 33, 0.00/29.18; 3. Pam Nieuwenhuis (Niederlande), Seraja, 0.00/30.11; 4. Maria Noerregaard Langhoff (Dänemark), Pepper Ann 7, 0.00/30.35; 5. Leonie Gruber (Frankfurt), It's Libby, 0.00/31.72; 6. Mia-Charlotte Becker (Sendenhorst), Leo 532, 0.00/39.32.