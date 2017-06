Warendorf. Die besten Trainerabsolventen des Jahres 2016 wurden im Rahmen der 10. FN-Bildungskonferenz in Warendorf mit der Gebrüder Lütke Westhues-Auszeichnung geehrt. Folgende Amateurausbilder erhielten die Auszeichnung: Landesverband Baden-Württemberg



Anna Allmandinge aus Weinstadt (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Isabella Bach-Alexander aus Heidenheim (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Josef Büchele aus Kirchberg (Trainer C-Reiten/Basissport), Lara Caroline Grolig aus Böblingen (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Melanie Kaub aus Waghäusel (Trainer B-Reiten/Basissport), Hanna Layer aus Ilshofen (Trainer B-Reiten/Basissport), Maximiliane Ott aus Meersburg (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Neele Riemann aus Heidelberg (Trainer C-Voltigieren/Leistungssport), Franziska Waldner aus Leimen (Trainer C-Reiten/Basissport) Landesverband Bayern



Carolin Alt aus Bad Orb (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Patrizia Bader aus Dießen (Trainer C-Reiten/Basissport), Nicole Bergmann-Wienke aus Lenggries (Trainer B-Reiten/Basissport), Verena Berlinger aus München (Trainer C-Reiten/Basissport), Ariane Eder aus Erding (Trainer C-Reiten/Basissport), Udo Fincke aus Simmelsdorf (Trainer B-Fahren/Leistungssport), Natascha Fischer aus München (Trainer B-Voltigieren/Leistungssport), Larissa Frank aus Bamberg (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Sabine Gerstacker aus Etzelwang (Trainer B-Reiten/Basissport), Michaela Grüneisl aus Gleißenberg (Trainer B-Reiten/Basissport), Göran Guggenberger aus Immenstadt (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Friederike Hafermann aus Tremersdorf (Trainer C-Fahren/Leistungssport), Cornelia Hampel aus Höhenkirchen (Trainer B-Voltigieren/Leistungssport), Christina Maria Hauck aus Olching (Trainer B-Reiten/Basissport), Marina Hornus aus Weichs (Trainer C-Reiten/Basissport), Kristina Koller aus Nittenau (Trainer C-Reiten/Leistungssport) Stefanie Lahmer aus Kaufbeuren (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Talitha Mehnle aus München (Trainer B-Voltigieren/Leistungssport), Tanja Prinzewoski aus Betzenstein (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Britta Rommel aus Holzheim (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Christina Späth aus Nürnberg (Trainer B-Reiten/Basissport), Sabine Steger aus Wörth (Trainer C-Voltigieren/Leistungssport), Friedrun Wagner aus Neuendettelsau (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Jil Waßmann aus Nürnberg (Trainer C-Reiten/Basissport), Jana Wenninger aus Herrieden (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Eva Zehnder aus Kleinlangheim (Trainer B-Reiten/Basissport) Landesverband Berlin-Brandenburg



Victoria Süß aus Schildow (Trainer B-Reiten/Basissport), Laura Elgeti aus Berlin (Trainer B-Reiten/Basissport), Charlene Koch aus Großwoltersdorf (Trainer B-Reiten/Basissport), Samantha-Josephine Przestacki aus Falkensee (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Julia Stein aus Kloster Zinna (Trainer B-Reiten/Basissport), Therese Trommer aus Neustadt (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Cesalie Clementine Camilla Voigts aus Kremmen (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Cathrin Zänker aus Berlin (Trainer C-Reiten/Basissport) Landesverband Hamburg



Silke Frodeno aus Hamburg (Trainer C-Reiten/Basissport), Katrin Gertig aus Hamburg (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Annika Martens aus Hohenlockstedt (Trainer C-Reiten/Basissport), Katharina Weiske aus Ahrensburg (Trainer B-Fahren/Basissport) Landesverband Hannover



Madita Buchholz Schwanewede (Trainer C-Reiten/Basissport), Jacqueline Grobosch aus Lüdersfeld (Trainer A-Reiten/Leistungssport), Lars Hansen aus Braunschweig (Trainer C-Voltigieren/Leistungssport), Gesa Hobbiesiefken aus Bremen (Trainer C-Reiten/Basissport), Lara-Christin Klindworth aus Elsdorf (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Friederike Kops aus Weyhe (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Kristin Kuckuck aus Lehrte (Trainer C-Reiten/Basissport), Carolin Meyer aus Ehra-Lessien (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Clara Städtler aus Bückeburg (Trainer C-Reiten/Basissport), Jasmin Treuherz aus Bergen a. d. Dumme (Trainer C-Reiten/Leistungssport) Landesverband Hessen



Maja Baier aus Bensheim (Trainer C-Reiten/Basissport), Johanna Hübsch aus Bensheim (Trainer C-Reiten/Basissport), Nadine Langbein aus Ahnatal (Trainer C-Reiten/Basissport), Anne Melis aus Neu-Anspach (Trainer C-Voltigieren/Leistungssport), Meike van der Moolen aus Lauterbach (Trainer C-Reiten/Basissport), Denise Pfannmüller aus Lampertheim (Trainer C-Reiten/Basissport), Elke Rajeski aus Vöhl (Trainer A-Fahren/Basissport), Petra Sandner aus Waldems-Steinfischbach (Trainer B-Voltigieren/Leistungssport), Katharina Schilling aus Roßdorf (Trainer C-Reiten/Basissport), Yvonne Wrabetz aus Wiesbaden (Trainer C-Reiten/Basissport) Landesverband Mecklenburg-Vorpommern

Kerstin Fiehring von der Insel Poel (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Marlen Pankratz aus der Feldberger Seenlandschaft (Trainer C-Reiten/Leistungssport) Landesverband Rheinland



Elsken Bernds aus Wesel (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Laura Dacken aus Kamp-Lintfort (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Kristina Derichs aus Ratingen (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Tina Dresia aus Haan (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Nadja Geilhausen aus Windeck (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Stefanie Heusser aus Goch (Trainer A-Reiten/Basissport), Caro Hoffrichter aus Duisburg (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Marie Hübel aus Bonn (Trainer A-Reiten/Leistungssport), Luisa Klötter aus Duisburg (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Sarah Lang aus Bornheim (Trainer C-Reiten/Basissport), Carina Lesage aus Xanten (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Hella Mohr aus Unzenberg (Trainer B-Reiten/Basissport), Romy Oswald aus Düsseldorf (Trainer C-Reiten/Basissport), Desiree Peters aus Heinsberg (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Annette Radmacher aus Düsseldorf (Trainer B-Reiten/Basissport), Lea Rotthäuser aus Essen (Trainer C-Reiten/Basissport), Stephanie Ruske aus Düsseldorf (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Kathrin Sander aus Wermelskirchen (Trainer C-Voltigieren/Leistungssport), Melina Steffens aus Stolberg (Trainer C-Reiten/Basissport), Ann-Kathrin Tabak aus Hückeswagen (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Miren Tebart aus Sonsbeck (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Evelyn Waldoch aus Solingen (Trainer B-Reiten/Basissport), Nina Wasel aus Köln (Trainer C-Reiten/Leistungssport) Landesverband Rheinland-Pfalz



Delia Brieger aus Winningen (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Bianca Stollwerk aus Sinzig (Trainer B-Reiten/Basissport), Anke Streicher aus Hohenfels-Essingen (Trainer B-Voltigieren/Leistungssport) Landesverband Sachsen

Franz Julius Blumenthal aus Dresden (Trainer C-Voltigieren/Leistungssport), Sarah Dräger aus Dresden (Trainer C-Voltigieren/Leistungssport), Konstanze Friedrich aus Leipzig (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Jana Günther aus Crimmitschau (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Bianka Köhler aus Jahnsdorf OT Leukersdorf (Trainer C-Fahren/Leistungssport), Alexandra Kugler aus Leipzig (Trainer C-Voltigieren/Leistungssport), Joelle Mumme aus Beucha (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Carina Schmidl aus Brand-Erbisdorf (Trainer B-Reiten/Leistungssport) Landesverband Sachsen-Anhalt



Christin Schlubeck aus Haldensleben (Trainer C-Reiten/Leistungssport) Landesverband Schleswig-Holstein

Nele Katrin Daumann aus Kiel (Trainer C-Reiten/Basissport), Felicitas Gärtner aus Dänischhagen (Trainer C-Reiten/Basissport), Ana-Rike Jansen aus Sylt OT Keitum (Trainer C-Reiten/Basissport), Kristin Rauch aus Badendorf (Trainer C-Reiten/Basissport), Juliane Marie Rösing aus Lübeck (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Catharina Sarkander aus Hartenholm (Trainer C-Reiten/Leistungssport) Landesverband Thüringen



Linda Anhalt aus Großengottern (Trainer B-Reiten/Basissport), Elena Beleites aus Reken (Trainer C-Reiten/Basissport), Antje Krabbe aus Falkensee (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Doreen Krause aus Linda (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Doreen Piwitt aus Schmalkalden (Trainer C-Reiten/Basissport), Maria Schmidt aus Hetschburg (Trainer B-Reiten/Basissport), Heiko Steiner aus Sonneberg (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Nadja Luise Worschech aus Rückersdorf (Trainer A-Reiten/Leistungssport) Landesverband Weser-Ems



Maritta Christians aus Hinte (Trainer C-Reiten/Basissport), Kevin Eckardt aus Rechtsupweg (Trainer C-Voltigieren/Leistungssport), Imke Hummel aus Nortmoor (Trainer C-Voltigieren/Leistungssport), Antonia Lübben aus Jeddeloh I (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Helena Penner aus Großefehn (Trainer C-Voltigieren/Leistungssport), Kirsten Schuster aus Ihlow (Trainer C-Voltigieren/Leistungssport), Dana Teepe aus Ickerr (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Josefine Witte aus Grünendeich (Trainer C-Reiten/Leistungssport) Landesverband Westfalen



Carla Beißner aus Bielefeld (Trainer C-Reiten/Basissport), Jannik Bode aus Holzwickede (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Tim Brandenbusch aus Havixbeck (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Maike Dahlkamp aus Selm (Trainer C-Reiten/Basissport), Lisa-Christine Freund aus Hamm (Trainer B-Voltigieren/Leistungssport), Andreas Gnadt aus Fröndenberg (Trainer C-Fahren/Leistungssport), Silke Junge aus Harsewinkel (Trainer A-Fahren/Basissport), Lena Marie Koch aus Greven (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Jennifer Kukuk aus Hamburg (Trainer A-Reiten/Leistungssport), Franca Raffaella Lange aus Büren (Trainer C-Fahren/Basissport), Runa-Ellen Lechtenberg aus Oerlinghausen (Trainer A-Reiten/Leistungssport), Viktoria Leifeld aus Kalletal (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Ivan Nousse aus Schöppingen (Trainer C-Voltigieren/Leistungssport), Christina Overbeck aus Ahaus (Trainer B-Voltigieren/Leistungssport), Franziska Pellengahr-Gröblinghoff aus Oelde (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Annika Piorreck aus Sprockhövel (Trainer C-Reiten/Basissport), Leonie Rottmann aus Dortmund (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Stefanie-Luise Sprenger aus Horn-Bad Meinberg (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Ronja Schlingheider aus Blomberg (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Jan Andre Schulze Niehues aus Warendorf (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Saskia Steinkuhle aus Stemwede (Trainer B-Voltigieren/Leistungssport), Julia Thöne aus Bad Lippspringen (Trainer C-Reiten/Leistungssport), Anne Wellers aus Legden (Trainer C-Reiten/Basissport), Carmen Wietholt aus Reken (Trainer C-Reiten/Basissport), Angelika Wirzberger aus Bottrop (Trainer B-Reiten/Leistungssport), Dr. med. Sylvia Zayer Münster (Trainer C-Reiten/Basissport) Ausland



Kelly Trausch aus Osweiler (Trainer C-Reiten/Leistungssport) Bundesverband für klassisch-barocke Reiterei Deutschland e.V.



Victoria Braun aus Frankfurt (Trainer B-klassisch-barocke Reiterei/Basissport), Anne Esser aus Langerwehe (Trainer B-klassisch-barocke Reiterei/Basissport), Simone Flach aus Kriftel (Trainer C-klassisch-barocke Reiterei/Basissport), Carina Fuhrmann aus Lehrte (Trainer C-klassisch-barocke Reiterei/Basissport), Ellen Gerhardt aus Wedemark (Trainer B-klassisch-barocke Reiterei/Basissport), Dr. Sandra Heine-Kuhbier aus Bad Säckingen (Trainer B-klassisch-barocke Reiterei/Basissport), Alina Herrmann aus Nierhofen (Trainer B-klassisch-barocke Reiterei/Basissport), Maren Maurer aus Eggstätt (Trainer C-klassisch-barocke Reiterei/Basissport), Alena Obleitner aus Obsteig (Trainer B-klassisch-barocke Reiterei/Basissport), Sarah Seifert aus Rosbach (Trainer B-klassisch-barocke Reiterei/Basissport), Barbara Striffler aus Zülpich (Trainer C-klassisch-barocke Reiterei/Basissport), Theresa Tölke aus Reken (Trainer C-klassisch-barocke Reiterei/Basissport) Erste Westernreiter Union Deutschland e.V.



Svenja Beckmann aus Krefeld (Trainer C-Westernreiten/Leistungssport), Gina-Arabella Deeb aus Mühlheim an der Ruhr (Trainer B-Westernreiten/Leistungssport), Nina Gerndt aus Braunschweig (Trainer B-Westernreiten/Leistungssport), Jessica Huster aus Reutlingen (Trainer B-Westernreiten/Leistungssport), Janina Natterer aus Neu-Ulm (Trainer C-Westernreiten/Leistungssport), Carolin Raddant aus Graben-Neudorf (Trainer B-Westernreiten/Leistungssport), Anna Sophie Rochert aus Rheinbrohl (Trainer C-Westernreiten/Leistungssport), Katja Rohrbach-Steinhaus aus Duisburg (Trainer B-Westernreiten/Leistungssport), Natascha Sauer aus Geiselbach (Trainer B-Westernreiten/Leistungssport), Elke Schäfer aus Birenbach (Trainer C-Westernreiten/Leistungssport), Laura-Terezia Schmelzle aus Bondorf-Gündelwangen (Trainer B-Westernreiten/Leistungssport), Marisa Schmidt aus Alsbach-Hähnlein (Trainer C-Westernreiten/Leistungssport), Melanie Schmidt aus Döckingen (Trainer C-Westernreiten/Leistungssport), Nadine Ullmann aus Pfedelbach (Trainer B-Westernreiten/Leistungssport) Islandpferde-Reiter- und Züchterverband e. V.



Andrea Balz aus Langnau (Trainer C-Islandpferdereiten/Leistungssport), Jana Bullack aus Törpt (Trainer C-Islandpferdereiten/Leistungssport), Julia Bürklin aus Sexau (Trainer C-Islandpferdereiten/Leistungssport), Christina Dittrich aus Neustadt-Wied Neschen (Trainer C-Islandpferdereiten/Leistungssport), Lisa Drath aus Neumarkt (Trainer A-Islandpferdereiten/Leistungssport), Sarah Effland aus Kiel (Trainer C-Islandpferdereiten/Leistungssport), Verena Ella Fiebig aus Weidenberg (Trainer C-Islandpferdereiten/Leistungssport), Anna-Alice Kesenheimer aus Fronreute (Trainer C-Islandpferdereiten/Leistungssport), Lena Maxheimer aus Ratingen (Trainer A-Islandpferdereiten/Leistungssport), Anne Mibach aus Much (Trainer C-Islandpferdereiten/Leistungssport), Lilja Thordarson aus Grasberg (Trainer B-Islandpferdereiten/Leistungssport)