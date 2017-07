Bern. Bis auf die Kategorie Children wird die Schweizer nationale Reitsportföderation (FN) in der Dressur alle Europameisterschaften beschicken. Die Selektionskommission Dressur des Schweizerischen Verbands für Pferdesport SVPS hat die Selektionen (Longlist) für die Europameisterschaften Elite in Göteborg (SWE) sowie der Nachwuchs-EM der Kategorien U25 in Lamprechtshausen (AUT), der Jungen Reiter und Junioren in Roosendaal (NED) und der Pony in Kaposvár (HUN) vorgenommen.



Für die Elite-Europameisterschaften vom 21. bis 27. August in Göteborg wurden nachfolgende Reiter-Pferd-Paare auf die Longlist aufgenommen. Die definitive Entscheidung, wer an den Europameisterschaften die Schweiz vertritt, fällt am 25. Juli 2017 – nach den Starts in Aachen und Deauville (Frankreich).: Anna-Mengia Aerne-Caliezi, Hombrechtikon (ZH), mit Raffaelo va Bene

Antonella Joannou, Genf (GE), mit Dandy de la Roche CMF CH

Marcela Krinke Susmelj, Ebikon (LU), mit Smeyers Molberg, Smeyers Sopran, Smeyers Sonny Star

Charlotte Lenherr, Pfyn (TG), mit Darko of the Niro ZS CH

Gilles Ngovan, Willadingen (BE) mit Satchmo M

Alexandra Zurbrügg, Biel-Benken (BL) mit Get Time

U25

Für die Nachwuchs-EM der Kategorie U25 vom 30. August bis 3. September in Lamprechtshausen (AUT) wurden folgende Paare selektioniert: Tamara-Lucia Roos, Waltenschwil (AG), mit Amaretto Xll

Andrina Suter, Dörflingen (SH), mit Axiom Junge Reiter/Junioren

Für die Europameisterschaften der Jungen Reiter und Junioren, welche vom 9. bis 13. August im niederländischen Roosendaal ausgetragen werden, wurden folgende Paare selektioniert:



Junge Reiter Stephanie Hartmann, Kirchberg (BE) mit Lady Gaga

Elena Krattiger, Gümmenen (BE), mit Ramia Lox

Charlotta Rogerson, Meggen (LU), mit Dylan ll

Naomi Winnewisser, Wattwil (SG), mit Doberdo Junioren Lars Bürgler, Kölliken (AG), mit Remember Passion

Léonie Guerra, Schaan (Liechtenstein), mit Atnon

Carl-Lennart Korsch, Wolfhausen (ZH), mit Dias Desperados

Ramona Schmid, Meinisberg (BE), mit Kelly Sue Die Kategorie Children wird in diesem Jahr nicht beschickt.

Offizielle Website der Nachwuchs-EM Roosendaal 2017:

Pony

Die Nachwuchs-EM der Ponys findet vom 25. bis 30. Juli im ungarischen Kaposvár statt. Folgende Paare wurden selektioniert: Anna-Paula Burger, Niederwangen b. Bern (BE), mit Arts Doree

Katarina Scheufele, Prangins (VD), mit Now and Forever Feivel

Renée Stadler, Grüningen (ZH), mit Dolce Vita IV

Die Equipenchefin der Nachwuchskader, Heidi Bemelmans, sieht für ihre Schützlinge folgende Zielsetzung vor: „Wir wollen alle Pferde und Ponys auch an der EM so hervorragend präsentieren wie an den Vorbereitungs- und Sichtungsturnieren und so an die bereits erreichten Erfolge nahtlos anknüpfen.“



Die Equipen werden vor Ort von den jeweiligen Equipenchefs Geneviève Pfister (Elite) und Heidi Bemelmans (Nachwuchs) begleitet und betreut. Die Tierärzte Marco Hermann (Elite, Junge Reiter und Junioren) sowie Dominik Burger (Pony) sind für die veterinärmedizinische Betreuung der Vierbeiner zuständig.