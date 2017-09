Lausanne. Weiter Nummer 1 der Springreiter-Weltrangliste ist der Amerikaner Kent Farrington, an die zweite Position rückte der 30-jährige Italiener Lorenzo de Luca vor, seit Januar 2015 Bereiter im Stall von Stephex bei Brüssel, wo der zweimalige deutsche Meister Daniel Deußer als Chefbereiter engagiert ist.

In der Dressur ist nun Vize-Europameister Sönke Rothennberger mit seinem Wallach Cosmo ebenfalls an zweiter Position auf der Rangliste hinter Europameisterin Isabell Werth auf Weihegold OLD.

Unverändert ist wie in Springen und Dressur die erste Stelle in der Vielseitigkeit. Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung (Horb) gibt nach wie vor die Musik vor. Europameisterin Inhgrid Klimke (Münster) liegt auf dem 14. Rang.

