Lausanne. Ihren ersten großen internationalen Erfolg feierte in Lausanne Simone Blum aus Zolling beim 5-Sterne-CSI in Lausanne. Simone Blum (27) aus dem bayerischen Zolling bei München, Gewinnerin der deutschen Meisterschaft der Herren in Balve, kam beim 5-Sterne-Turnier der Springreiter in Lausanne zu einem ersten herausragenden Erfolg in dieser Branche. Die Tochter des früheren Vielseitigkeitsreiters Jürgen Blum gewann auf ihrer Stute Alice den mit 270.000 Euro dotierten Grand Prix und erhielt eine Prämie von 89.100 Euro. Simone Blum, im letzten Jahr auch erstmals deutsche Titelträgerin bei den Amazonen in Balve, war in der entscheidenden zweiten Runde knapp eine Sekunde schneller als Mannschafts-Olympiasieger Roger Yves Bost auf Sydney Une Prince (54.000) und fast zwei Sekunden gegenüber dessen Landsmann Simon Delestre (beide Frankreich) auf dem Hengst Chadino von Chacco-Blue (40.500). Ebenfalls ohne Strafpunkte im zweiten Umlauf blieben auch Nicola Philippaerts (Belgien) auf Chilli Willi (27.000) und Alberto Zorzi (Italien) auf Ego van Orti (16.200). Simone Blum, die als Jugendliche in der Vielseitigkeit begann, war Ersatz im deutschen Team bei der Springreiter-Europameisterschaft in Göteborg, dort sicherte sich ebenfalls auf der Askari-Tochter den im Rahmen ausgetragenen deutlich niedriger dotierten Grand Prix (Prämie: 13.750 €). Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen) auf Daisy (4 Fehlerpunkte) und Daniel Deußer (Reijmenam/ Belgien) auf Hildalgo (12) hatten den zweiten Durchgang des Finalspringens in Lausanne nicht erreicht.