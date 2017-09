Wegberg. Das Gestüt St.Ludwig in Dalheim an der niederländischen Grenze im Kreis Heinsberg steht zum Kauf. Besitzer Gert Kraft (77) denkt an eine Verhandlungsbasis von 3,9 Millionen Euro. Das international sehr bekannte Gestüt St. Ludwig in Dalheim-Rötgen, Stadtteil von Wegberg in unmittelbarer Nähe zur Grenze in die Niederlande, steht zum Verkauf. Das berichtet die Rheinische Post. Besitzer Gert Kraft (77) will sich zur Ruhe setzen. St. Ludwig, das vor allem Dressurpferde züchtete und in die ganze Welt lieferte, hat der Unternehmer im Druckwesen vor 35 Jahren erworben. Das Areal umfasst 46.000 qm, die Reithalle (20 mal 60 m) mit Tribüne und Cafeteria ist klimatisiert, in den Stallungen sind 50 Boxen installiert, zum überaus gepflegten Komplex gehören zwei Außerplätze, Weiden, eine Besamungsstation, ein Solarium separate Büro- und Verwaltungsgebäude und ein Baugrundstück. Laut „Rheinische Post“ sind 3,9 Millionen Euro die Verhandlungsbasis für den Erwerb der kompletten Anlage.