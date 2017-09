Herzlichen Glückwunsch ! Heute hat Geburtstag der seit 2010 für Aserbaidschan startende Italiener Jerry Smit (22.09.1969) Happy Birthday ! Der in Amsterdam geborene Jerry Smit machte vor über 17 Jahren Schlagzeilen, als er am 17. Juni auf Lux Z in Cannes den Großen Preis gewann und mit dem zweiten Erfolg der damaligen Pulsarserie des Mexikaners Alfonso Romo auf ein bis dahin nie erreichtes Preisgeld aus Grand Prix und Pulsar-Bonus von 1.684.000 DM kam.