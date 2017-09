(Foto: privat) Mit 26 Jahren wird Franke Sloothaak 1984 Springreiter-Champion der Benelux-Staaten. Als Ehrenpreis erhält er einen Mini Cooper. Den gebürtigen Niederländer hatte Alwin Schockemöhle 1976 nach Mühlen geholt. Im Hinblick auf einen Start in der deutschen Equipe bei den Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau musste er nach der damaligen Regel vor Beginn des Olympiajahres die entsprechende Staatsangehörigkeit besitzen, den deutschen Pass erhielt der Sohn eines Verfugers am 20. Dezember 1979. Moskau wurde jedoch von fast allen westlichen Reiternationen wegen des Überfalls der Roten Armee der Sowjets auf Afghanistan boykottiert, Sloothaak kam doch zu Olympia-Ehren: Zweimal zu Team-Gold 1988 und 1996 außerdem zu Bronze mit der Equipe 1984, dazu wurde er dreimal Weltmeister, 1994 in Den Haag holte er auch den Einzeltitel, er gewann den Großen Preis in Aachen und zweimal den Grand Prix von Rom, dreimal war er Deutscher Meister, Vize-Europameister 1991 und einmal Derby-Gewinner. Am 2. Februar wird er 60…