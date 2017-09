Rom. Vor dem Finale in Doha im November heißt vorzeitig der Gesamtsieger der Global Champions Tour Harrie Smolders aus den Niederlanden. Die wertvollsten Trophäen sind vergeben für 2017 - bis auf das Finale um dieNationen-Preis-Trophäe am kommenden Wochenende in Barcelona. Durch seinen zweiten Rang im Großen Preis der Global Champions Tour in Rom ist der Niederländer Harrie Smolders bereits vor dem letzten Turnier Anfang November in Doha Gesamtsieger der Zehn-Millionen-Serie. Gewinnerin in der römischen Hauptstadt wurde die von Henrik von Eckermann trainierte Schwedin Evelina Tovek (24) auf dem Schimmelwallach Castello. Drei hatten das Stechen erreicht, zwei blieben fehlerlos, die Schnellste war Tovek. Sie kassierte ein Preisgeld von 99.000 Euro und meinte danach: „Das ist mein bisher wertvollster und größter Erfolg.“ Harrie Smolders mit dem Hengst Don als Zweiter erhielt 60.000 Euro, am schnellsten flog der dreimalige Weltcupsieger Marcus Ehning (Borken) mit dem Hengst Funky Fred über die letzten Hindernisse, doch ein Abwurf machte ihn zum Dritten (45.000). „Als erster Starter im Stechen wollte ich die beiden unter Druck setzen, die Zeit hätte ja spielend gereicht – doch dann eben der Abwurf“, sagte er. Auf den nächsten Plätzen des 14. Wettbewerbs von 15 der diesjährigen Tour landeten der Schotte Scott Brash auf Hello Forever (30.000), Frankreichs Team-Olympiasieger Kevin Staut auf For Joy (18.000) und der Kolumbianer Carlos Lopez auf Cuplandra (13.500), alle ein Abwurf im Normalumlauf. Harrie Smolders kam in diesem Jahr bei der Global Tour auf bisher bereits 483.676 Euro, dazu gesellen sich nochmals 294.500 € für den Gesamterfolg, die ihm jedoch nur ausbezahlt werden, wenn er auch beim Finale in Doha antritt. So will es das Reglement. Im Rückblick auf die vergangene Saison lässt sich bereits sagen: Eine herausragende Springreiter-Nation gab es 2017 nicht, vielleicht ein bisschen Schweden, das bei der Europameisterschaft Zweiter mit der Equipe wurde und auch noch in Peder Fredricson den Einzelsieger stellte.Ans0nsten: Die Global Champions Tour gewann Harrie Smolders, und beim Weltcupfinale hatte der US-Amerikaner McLian Ward triumphiert. Deutschlands Springreiter spielten 2017 in keinem internationalen Wettbewerb eine Rolle – es sei denn, die Equipe sichert sich wie im letzten Jahr in Barcelona die Nationen Preis Trophy am nächsten Wochenende... .,