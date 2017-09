Barcelona. Die deutsche Springreiter-Equipe hat den entscheidenden Durchgang um die Nationen-Preis-Trophäe mit acht Teams in Barcelona am Samstagabend sicher erreicht. In der Qualifikation mit einem Durchgang und Zeitnahme der besten drei Teilnehmer hatte die Mannschaft nur einen Abwurf. Die deutsche Springreiter-Equipe in der Besetzung Simone Blum auf Alice, Laura Klaphage auf Catch me if yo can, Andreas Kreuzer auf Calvilot und Marcus Ehning auf Pret a tout hatte einen erfolgreichen Auftakt um die Nationen-Preis-Trophäe am Samstagabend im Real Club de Polo in Barcelona. Das Quartett von Bundestrainer Otto Becker kam mit insgesamt nur vier Strafpunkten sicher in der Schlussrunde um insgesamt 1.250.000 Euro und acht Mannschaften. Als einzige Equipe blieb Kanadas Equipe um den früheren Olympiasieger Eric Lamaze auf Coco Bongo ohne Strafpunkt. Dahinter folgten mit je einem Abwurf - wie Deutschland - Weltmeister Niederlande, die USA und Olympiasieger Frankreich. Hinter Deutschland erhaschten nach jeweils acht Strafpunkten Belgien (242,16 Sekunden), Schweden (243,47) und die Schweiz (245,68) die begehrten restlichen Plätze zum Erreichen des Finals. Ausschlaggebend bei Punktgleichheit war die Gesamtzeit der drei besten Teilnehmer einer Equipe. Die Konkurrenz war ohne Preisgeld ausgeschrieben. Die Trostrunde um 300.000 Euro bestreiten am Freitagabend Irland (8), Italien (13), Großbritannien (16), Neuseeland (21), Brasilien (25), die Vereinigten Arabischen Emirate (34) und Spanien (40 Strafpunkte). Europameister Irland hatte um 49 Hundertstelsekunden gegenüber der Schweiz die Endrunde verpasst. Im Finale, ebenfalls nur ein Umlauf, beginnt jede Mannschaft mit null Strafpunkten. Bei Fehlergleichheit muss ein Stechen entscheiden. Teams, die nicht ins Stechen kamen, werden nach Fehlerpunkten und Gesamtzeit der drei besten Teammitglieder platziert.