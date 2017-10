Rheinberg. In überschaubaren Kreis der Familie, Verwandten und Freunden feierte Isabell Werth die zuletzt gewonnenen drei Goldmedaillen bei der Dressur-Europameisterschaft in Göteborg. Es war wie in vielen Jahren zuvor. Es gab wieder mal etwas zu feiern in Rheinberg, wo Isabell Werth laut dem Internet-Lexikon Wikipeda neben dem Bischof Herbert Nikolaus Lenhof, dem Mathematiker Ernst Kausen, dem früheren FDP-Minister Jürgen Möllemann und der Tischtennisspielerin Ursula Kamizuru zu den sechs wichtigsten Persönlichkeiten der 30.000 Einwohnerstadt gehört, die bereits vor 1000 Jahren erwähnt ist. Isabell Werth, erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten, hatte eingeladen in ihre Reithalle Familienmitglieder, Freunde, eben alle jene, die ihr wichtig sind. Von der Europameisterschaft in Göteborg war sie Ende August mit drei Goldmedaillen zurückgekommen, mehr ging nicht. Sie hielt sich in ihrer bekannten Art nicht mit einer langen Vorrede auf, sie sagte lediglich, sie freue sich über jeden, der gekommen wäre. Es gab genügend zu essen und zu trinken, doch keine Reden von irgendwelchen Verbandsvertretern, aber von denen waren eh nur wenige bis gar keiner da. Gesichtet wurden u.a. Isabell-Freundin und Mäzenin Madeleine Winter-Schulze, Dressur-Bundestrainerin Monica Theodorescu, von der Gold-Equipe der Europameisterschaft Sönke Rothenberger mit Vater Sven, die Turnierveranstalter Uli Kasselmann mit Ehefrau Bianca und aus der Branche Dr. Kaspar Funke mit Gattin Kristin, Reitmeister Hubertus Schmidt, Mannschafts-Weltmeisterin Fabienne Lütkemeier, Zucht-Experte Martin Spoo und der weltbekannte Pferdetransporteur Fritz Johannsmann mit seiner Lebensgefährtin Miriam Henschke sowie der bekannte Parcours- und Eventdekorateur der besonderen Art, Thomas Dietz aus Ratingen. Die Halle schloss um 04.00 Uhr morgens am nächsten Tag Isabell Werth persönlich ab und gab wenige Stunden später bereits wieder Unterricht… Sportliche Erfolge bisher von Isabell Werth: 1988 Mannschafts-Europameisterin Junge Reiter Vize-Europameisterin Einzel in Lanaken/Belgien auf Weingart 1989 Mannschafts-Europameisterin in Mondorf/Luxemburg auf Weingart (1.Medaille bei Senioren) 1991 Mannschafts-Europameisterin Europameisterin im Einzel (Grand Prix Special) in Donaueschingen auf Gigolo Deutsche Meisterin in Münster auf Gigolo FRH 1992 Mannschafts-Olympiasiegerin Silber Einzel in Barcelona auf Gigolo FRH Weltcup-Siegerin auf Fabienne in Göteborg Deutsche Meisterin auf Gigolo FRH in Balve 1993 Mannschafts-Europameisterin Europameisterin im Einzel (Grand Prix Special) in Lipica/Slo auf Gigolo FRH Deutsche Vizemeisterin auf Gigolo FRH 1994 Mannschafts-Weltmeisterin in Den Haag Weltmeisterin im Einzel (Grand Prix Special) in Den Haag auf Gigolo 1995 Mannschafts-Europameisterin und Einzel in Mondorf/Luxemburg Deutsche Meisterin in Gera auf Gigolo FRH 1996 Mannschafts-Olympiasiegerin und Olympiasiegerin Einzel in Atlanta Deutsche Meisterin in Balve auf Gigolo FRH 1997 Mannschafts-Europameisterin in Verden Europameisterin Einzel (Rekordmeisterin Einzel) Deutsche Meisterin in Münster auf Gigolo FRH 1998 Deutsche Meisterin in Gera Mannschafts- und Einzelweltmeisterin in Rom auf Gigolo Weltcup-Zweite in Dortmund auf Antony 1999 Mannschafts-Europameisterin in Arnheim/ Antony 2000 Mannschafts-Gold und Einzelsilber bei Olympia in Sydney/Gigolo Deutsche Vizemeisterin in Münster 2001 Mannschafts-Europameisterin in Verden/Antony 2003 Deutsche Vizemeisterin auf Satchmo in Gera Mannschafts-Europameisterin in Hickstead 2006 Weltcup-Zweite auf Warum Nicht in Amsterdam Deutsche Vizemeisterin auf Warum Nicht in Münster Bei den 5.Weltreiterspielen in Aachen erfolgreichste Teilnehmerin: Auf Satchmo Mannschaftsgold und Gold im GP Special, außerdem Bronze in der Kür in Aachen. 2007 Weltcupgewinnerin in Las Vegas/ Warum Nicht, 2. Sieg nach 1992 Siebter deutscher Titel in Gera/ Warum Nicht – Rekord: Klimke mit 9 In Turin bei der 23. EM auf Satchmo Silber mit der Equipe (erste Deutsche Niederlage seit 1965) hinter der Niederlande, Gold im GP-Special und Silber in der Kür hinter Anky Van Grunsven/ Salinero. 2008 Weltcup-Zweite auf Warum Nicht in s`Hertogenbosch In Hamburg beim 48. Dressur-Derby zum sechsten Mal Siegerin Zum achten Mal Deutsche Meisterin auf Warum Nicht in Balve Honkong auf Satchmo Team-Olympiasiegerin, 5. Goldmedaille, Silber in der Einzelwertung. 2009 Auf „Warum Nicht“ neunter Meistertitel im Special, Silber in der Kür bei Deutschen Meisterschaften in Balve, an Titeln gleichgezogen mit Reiner Klimke. 2010 Auf „Warum Nicht“ in Münster deutsche Meisterin in Special+Kür, damit mit elf Titeln dt. Rekordmeisterin. In Lexington bei den In Lexington bei den 6. Weltreiterspielen auf „Warum Nicht“ Bronze mit der Equipe. 2013 Auf Don Johnson Silber in GPS und Silber in der Kür bei DM/ Balve Auf Don Johnson Team-Europameisterin in Herning (14.Gold) 2014 Auf Don Johnson bei der DM in Balve Silber in Kür Bei den 7. Weltreiterspielen in Caen auf Bella Rose Team-Gold, musste danach zurückziehen, da die Stute an einer Huflederhauptentzündung zu leiden begann. 2015 Auf Don Johnson bei der DM in Balve jeweils Silber in GPS und Kür In Aachen auf Don Johnson mit der Equipe Bronze bei der EM 2016 Balve auf Weihegold DM im Grand Prix Special (12. Titel) Mannschafts-Gold und Einzel-Silber hinter Dujardin auf Weihegold bei Olympia in Rio, Sechste Olympische Goldmedaille, viermal Silber, dadurch erfolgreichste Olympiastarterin aller Zeiten, überholte damit Reiner Klimke 2017 Mit Weihegold in Omaha/ USA zum dritten Mal Weltcupsiegerin In Balve bei der DM beide möglichen Goldmedaillen auf Emilio in GPS und in der Kür (bisher 14 – Rekord) Team-Gold bei EM in Göteborg auf Weihegold OLD (10.Ma- Gold) und Gold in GPS und Kür, erfolgreichste Teilnehmerin der Reitdisziplinen Olympias mit Springen, Dressur und Vielseitigkeit.