Wassenberg. Am Wochenende beginnt in Oslo die 40. Weltcupsaison der Springreiter, eine Woche später in Herning/ Dänemark die 33. Serie um den Dressur-Weltpokal. Zum Auftakt der 40. Weltcup-Saison der Springreiter seit 1978 gehen am Wochenende in Oslo als deutsche Starter Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen), Daniel Deußer (Rijmenam/ Belgien) und Marco Kutscher (Bad Essen) an den Start. Michaels-Beerbaum gewann bisher bereits dreimal den Pokal, Deußer einmal. Cupverteidiger ist der US-Amerikaner McLain Ward. Er ist automatisch gesetzt für das Finale in Paris im nächsten Jahr (12. bis 15. April), dort wird parallel auch das Endturnier in der Dressur organisiert. Die Dressurreiter beginnen eine Woche später im dänischen Herning die 33.Weltpokalsaison seit 1985. Erster Weltcupgewinner war im Springen 1979 in Göteborg Hugo Simon (Österreich) auf Gladstone, den ersten Dressurcup holte 1986 in s`Hertogenbosch die Dänin Anne Grethe-Jensen auf Marzog. Pokalverteidigerin in der Dressur ist Isabell Werth (Rheinberg), sie hatte im Frühjahr in Omaha/ USA auf Weihegold OLD triumphiert. Sie ist wie MacLain Ward im Springen ebenfalls für Paris automatisch startberechtigt, sie muss jedoch bei einem Turnier in der Saison, egal auf welchem Pferd, einmal gestartet sein. Weltcup-Stationen 2017/ 18 im Überblick: Springen,Westeuropaliga: Oslo (NOR), 12. bis 10. Oktober

Helsinki (FIN) 18. bis 22. Oktober

Verona (ITA) 26. bis 29. Oktober

Lyon (FRA) 1. bis 5. November

Stuttgart (GER) 15. bis 19. November

Madrid (ESP) 23. bis 26. November

La Coruña (ESP) 8. bis 10. Dezember

London (GBR) 12. bis 13. Dezember

Mechelen (BEL) 26. bis 30. Dezember

Leipzig (GER) 18. bis 21. Januar

Zürich (SUI) 26. bis 28. Januar

Bordeaux (FRA) 1. bis 4. Februar

Göteborg (SWE) 21. bis 25. Februar Dressur, Westeuropaliga: Herning (DEN) 18. bis 22. Oktober

Lyon (FRA) 1. bis 5. November

Stuttgart (GER) 15. bis 19. November

Salzburg (AUT) 6. bis 10. Dezember

London (GBR) 12. bis 13. Dezember

Amsterdam (NED) 25. bis 28. Januar

Neumünster (GER) 15. bis 18. Februar

Göteborg (SWE) 21. bis 25. Februar

s-Hertogenbosch (NED) 8. bis 11. März Finals Dressur und Springen: Paris 12. bis 15. April 2018