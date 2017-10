bereits zum 38. Mal hält dieameine Auswahl an Sportpferden der Extraklasse im P.S.I. Auktionszentrum in Ankum für Sie bereit.Ab sofort finden Sie diemit detaillierten Beschreibungen, Bildern und Videos online unter: www.psi-auktion.de



Erleben Sie unsere 38. P.S.I. Dressurkollektion auch bei unserenamund amumim P.S.I. Auktionszentrum in Ankum. Amkönnen Sie die Präsentation der Dressurpferde außerdem imunteronline genießen.



Zögern Sie nicht unsere Verkaufsberater zu kontaktieren, um bei der 38. P.S.I. Auktion Ihr zukünftiges Spitzenpferd zu finden. Ihr Erfolg ist unsere Motivation!+49 (0) 5401 89 200+49 (0) 5401 89 200+49 (0) 171 496 98 65+49 (0) 171 480 87 68+44 (0) 783 124 66 56+49 (0) 175 650 55 80+49 (0) 172 340 57 50Für weitere Informationen, Karten- und Katalogbestellungen kontaktieren Sie das Büro oder nutzen Sie unser Online-Bestellformular:+49 (0) 5401 89 200