Strörtebeker - Gewinner des Freispring-Pokals in den Holstenhallen (Foto: Stefan Lafrentz) Er gewann in den Holstenhallen von Neumünster beim Trakehner-Hengstmarkt den Freispring-Cup: Der dreijährige Hengst Störtebeker. Das Richter-Duo Jens Hoffrogge und Philipp Hartmann bewertete das Vermögen des dreijährigen Schimmels aus der Zucht und dem Besitz von Familie Blömer, Splietsdorf, mit einer 9,0 für das Vermögen, für die Manier gab es eine 8,8. Dieses Können kommt nicht von ungefähr: Vater des jungen Athleten ist US-Team-Olympiasieger Abdullah (1984 in LA unter Conrad Homfeld), seine Mutter stammt vom Leistungsvererber Sixtus ab.