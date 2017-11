Blumberg. Die im Artikel „Erinnerung an einen stillen Helden“ erwähnte Olympia-Quadrille von München 1972 auf einem Foto: Dazu schreibt Dressur-Richter Gerhard Milewski: „Seit damals hat sich insgesamt viel geändert, leider, nicht nur zum Guten, so auch in der Reiterei. Aus diesem Grund schicke ich Dir ein Photo, das besonders Pferdeleute ein wenig nachdenklich machen sollte, wenn es um die Ausbildung der Pferde geht!! Die Aufnahme entstand ziemlich genau vor 45 Jahren während der Vorführung der Dressurquadrille anlässlich der Olympischen Spiele in München 1972. Bei allen Pferden ist das Genick der höchste Punkt, was wir heutzutage leider nicht mehr so oft sehen!!“ Hier die Reiter und ihre Pferde mit Dr. Reiner Klimke an der Tete, vom Betrachter aus gesehen von unten nach oben: Reiner Klimke+ / York Liselot Linsenhoff +/ Piaff Wolfgang Haug +/ Lorlot Karin Schlüter/ Liostro Josef Neckermann +/ Venetia Ilsebil Becher/ Mitsouko Willi Schulteis +/ Armagnac Inge Theodoresu +/ Marzio Walter („Bubi“) Bubi Günther +/ Partisan Gabi Grillo/ Honduras Harry Boldt/Ariadne Evi Pracht/ Mazepa