Laxenburg/ Österreich. Zum dritten Mal das Amt eines National-Bundestrainers übernimmt Kurt Gravemeier, diesmal in Österreich und zwar ab sofort. Als neuen Bundestrainer für Junge Reiter, Junioren und Children engagierte die österreichische Föderation den Deutschen Kurt Gravemeier (60). Zwischen 2000 und 2008 war er Coach als Nachfolger von Herbert Meyer des Championatkaders, nach der Auflösung des Vertrags zum Ende 2008 wurde er 2013 vom belgischen Verband verpflichtet, der den Kontrakt ein Jahr später nach Querelen zwischen Gravemeier und einigen Springreitern kündigte. Danach arbeitete der 31-malige Nationen-Preisreiter als Trainer in verschiedenen Ställen. Vor drei Wochen traf sich Österreichs Sportdirektor Franz Kager mit Gravemeier am Verbandssitz in Laxenburg bei Wien. Dabei wurde vereinbart, dass der Deutsche ab sofort die Trainingskurse für den Nachwuchsbereich in Österreich planen und leiten werde. Der Vorschlag wurde vom Präsidium der FN Austrias einstimmig angenommen. Am 19. November treffen sich die Kadermitglieder mit dem neuen Coach in Ansfelden bei Linz, wo die grobe Saisonplanung für 2018 besprochen werden soll. Über die Honorierung des neuen Trainers wurde nichts verlauten lassen, sie soll nach Gerüchten jedoch fürstlich sein.