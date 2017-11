(Foto: Kalle Frieler) Wie im Vorjahr wurde Pferdewirtschaftsmeisterin und Team-Europameisterin Dorothee Schneider (Framersheim) - Foto - zum "MEGGLE Champion of Honour over all" gekürt. „Das beweist die Nachhaltigkeit meiner Arbeit“, freute sich die 48-Jährige. „Es ist mein Ziel, Pferde fair auszubilden und auch alles um das Pferd drumherum so zu organisieren, dass sie sich mit mir im Viereck wohlfühlen. Dieser Preis unterstreicht das einfach, und ich freue mich riesig, dass ich nochmals bewiesen habe, dass ich gut mit den Pferden umgehe, und das ist auch jeden Tag zu Hause mein Ziel.“ Die deutsche Meisterin gewann in der Münchner Olympiahalle von 1972 auf dem Hannoveraner Wallach Showtime FRH von Sandro Hit nach Grand Prix auch den Grand Prix Special, in der anderen Tour siegte Ingrid Klimke (Münster) in Grand Prix und Kür auf dem neunjährigen Hengst Franziskus von Fidertanz.