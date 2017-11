(Foto: Kalle Frieler) Deutschlands zur Zeit erfolgreichster Springreiter ist eine Amazone: Simone Blum (28). Die diesjährige Gewinnerin der deutschen Meisterschaft der Herren sicherte sich in der Stuttgarter Schleyerhalle beim 33. Turnier als sechste Reiterin den ersten Rang um den Mercedes German Master. Im Stechen um den 65.000 Euro teuren MB X-Klasse 4matic schlug die Bayerin aus Zolling auf der zehnjährigen Stute Alice von Askari den Schweden Henrik von Eckermann auf Cantinero und den dreimaligen Weltcupsieger Marcus Ehning (Borken) auf Cristy. Der German Master ist neben dem Großen Preis um Weltcuppunkte am Schlusstag die wertvollste Prüfung der Süringreiter in der Schwabenmetropole am Neckar.