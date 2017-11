Angelique Optenplatz Brüggen. Angelique Optenplatz (22) übernimmt die Aufgaben Ihres Vaters Olaf als Geschäftsführerin des Traditionsunternehmens Optenplatz GmbH. GO! - die seit 2001 eingetragene Marke mit den seit Jahren bewährten Rezepturen vom Hufschmied Olaf Optenplatz, profitieren von der Erfahrung des eigenen Hufschmiedebetriebes. Der Erfolg gibt dem Unternehmen Recht und erklärt sich dadurch, dass auf praxiserprobte Produkte bei Hufproblemen gesetzt wird. Unser Know How sowie die Zusammenarbeit mit Dermatologen ergeben optimale Lösungen zum Schutz und zur Stärkung des Pferdehufes. „Vertrauen Sie unserer Erfahrung” war stets unser Leitspruch, sagt Olaf Optenplatz. Leider folgt der im Vertrieb engagierte Großvater Gustav Optenplatz (70), Mitinhaber der Marke seit 2008, der Generationsübertragung nicht. Er startet seit kurzem mit neuen, selbstentwickelten Produkten, die jetzt seinen Namen tragen, noch einmal durch. Angelique Optenplatz setzt mit der Marke GO! praxiserprobte Produkte mit neuen Innovationen fort, wofür das Original seit fast 20 Jahren steht . GO! - aus Erfahrung gut. www.go-optenplatz.de