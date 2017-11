Dressur Highlights • Die Live Videos der PSI sind online!



am vergangenen Samstag durften wir Ihnen die erstklassige Dressurkollektion der 38. P.S.I. Auktion in einer ersten Live Präsentation im P.S.I. Sport- und Auktionszentrum in Ankum präsentieren. Tausende haben die Möglichkeit wahrgenommen, die Präsentation der Dressurkollektion via Livestream aus der ganzen Welt mitzuverfolgen.



Heute präsentieren wir Ihnen die Highlights der ersten Vorführung der 38. P.S.I. Dressurkollektion: P.S.I. Dressur Highlights



Die einzelnen Live-Videos von Samstag finden Sie in unserem Online-Katalog bei der jeweiligen Katalognummer des Pferdes.



Zögern Sie nicht, unsere Verkaufsberater bei Fragen zur und Interesse an unserer diesjährigen Dressurkollektion zu kontaktieren.



Unsere Verkaufsberater Dressur erreichen Sie unter:

+49 (0) 5401 89 200

Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.



Ullrich Kasselmann

+49 (0) 5401 89 200



Francois Kasselmann

+49 (0) 171 496 98 65



Emile Faurie

+49 (0) 171 480 87 68

+44 (0) 783 124 66 56



Hartmut Lammers

+49 (0) 175 650 55 80



Stephan Plüm

+49 (0) 172 340 57 50



Für weitere Informationen kontaktieren Sie das P.S.I. Auktions Büro:

Tel. +49 (0) 5462 74 230

