München. Vom 30./ 31.01.2018 findet an der Bayer. Landesreit- und Fahrschule eine Schulungsmaßnahme für Auszubildende zum Pferdewirt Klassische Reitausbildung im Hinblick auf die Abschlussprüfung statt. Interessierte sollen sich bis zum 17. Januar 2018 melden.

Schulung für Auszubildende Pferdewirte der Fachrichtung Klassische Reitausbildung (im Hinblick auf die Abschlussprüfung), SCH18-001 Termin: 30. - 31.01.2018 Ort: Bayer. Reit- und Fahrverband, Olympiareitanlage, 81929 München Leitung: Michael Herrmann

Pferdewirtschaftsmeister Klassische Reitausbildung, Schulleiter der Bayer. Reit- und Fahrschule Inhalt: Die Auszubildenden sollen in diesem Lehrgang vor allem praktische Prüfungs- teile mit dem Schwerpunkt Unterrichtserteilung üben. Theorie - Struktur einer Lehrprobe - Struktur eines Prüfungsgesprächs Praxis - Arbeiten von Springpferden, dabei Üben der Analyse und des Prüfungsgesprächs - Arbeiten von Dressurpferden, dabei Üben der Analyse und des Prüfungsgesprächs - Unterrichtserteilung Dressur - Exterieurbeurteilung Teilnehmer: Auszubildende Pferdewirte der Fachrichtung Klassische Reitausbildung,

Maximale Teilnehmerzahl: 10 Personen Lehrgangsgebühr: 190,00 € Auszubildende, die Mitglied der BBR sind, erhalten nach Einreichung der Rechnung bei der BBR eine Erstattung von 140,00 € (Eigenanteil 50,00 €). Einmalige Erstattung möglich.

Die Gebühren verstehen sich inklusive Schulpferdenutzung, exklusive Unterkunft und Verpflegung Es stehen Schulpferde zur Verfügung! Hinweis: Auszubildende werden bei der BBR bis zum Jahr der Zwischenprüfung beitragsfrei geführt, danach beträgt der Beitrag 40,00 Euro im Jahr bis zur Abschlussprüfung. Anmeldung: Bis zum 17. Januar 2018mit beigefügtem Anmeldeformular

Anmeldung zur Schulung für Auszubildende Pferdewirte der Fachrichtung Klassische Reitausbildung (im Hinblick auf die Abschlussprüfung) 30. – 31.01.2018 in München, SCH18-001 Bitte bis spätestens zum 17. Januar 2018an Bayer. Reit- und Fahrverband, Olympiareitanlage, Landshamer Str. 11, 81929 München, Tel.: 089-926967-252, Fax: 089-926967-299

Mitglied der BBR ÿ Nicht-Mitglied Nachname: Vorname: Straße: PLZ: Ort: Telefon:. Fax: Mobil: E-Mail: Ausbildungsbetrieb: Name: . Anschrift: Telefon: Fax: Mobil: E-Mail: Die Anmeldung ist verbindlich. Datum, Unterschrift