Ankum. Die 38. PSI-Auktion (Performance Sales International) in Akum brachte im einzelnen folgende Erlöse: Verkaufserlöse XXXVIII P.S.I. Auktion 2017 (Preise in €) Kat.Nr. Name Auktionspreis 1. 26 Zum Glück - 850.000,00 2. 33 Big Casanova - 250.000,00 3. 20 Sogno D'Amore - 360.000,00 4. 27 Chacsandro - 310.000,00 5. 17 Doutano - 220.000,00 6. 30 Donald - 450.000,00 7. 3 Sakira - 180.000,00 8. 44 Pikablue - 265.000,00 9. 2 Florette - 700.000,00 10. 36 Conthinder - 560.000,00 11. 1 Zucchero - 370.000,00 12. 34 Diatendro - 255.000,00 13. 25 Damiro - 350.000,00 14. 53 Chavira PS - 510.000,00 15. 6 Semias - 320.000,00 16. 28 Conmina Blue PS - 335.000,00 17. 15 L'Oymp Landlyst - 240.000,00 18. 46 Diadomino Blue PS - 370.000,00 19. 4 Frisantos - 125.000,00 20. 41 Columbcille Gipsy - 700.000,00 21. 22 Baco Noir - 205.000,00 22. 29 Costacalvo - 580.000,00 23. 24 Diamontinus - 245.000,00 24. 45 Don Aurelio - 550.000,00 25. 9 Santaro - 180.000,00 26. 51 Channan PS - 350.000,00 27. 23 Nuit D'Or - 240.000,00 28. 35 Cha Mu - 700.000,00 29. 14 Boccaccio - 150.000,00 30. 37 Hubalia - 230.000,00 31. 8 Donizetti - 160.000,00 32. 49 Charlie PS - 250.000,00 33. 7 Fado - 180.000,00 34. 52 Centomina PS - 250.000,00 35. 16 Fernandel - 175.000,00 36. 43 Cassius PS - 310.000,00 37. 5 Dom Perignon - 145.000,00 38. 38 Corbawido PS - 260.000,00 39. 12 Schokoprinz - 125.000,00 40. 47 FirstClass - 155.000,00 41. 13 Harrods - 205.000,00 42. 5o Conthakkato - 325.000,00 43. 21 Felicita - 105.000,00 44. 42 Couture - 400.000,00 45. 10 Selfmaker - 90.000,00 46. 32 Diaroubet - 210.000,00 47. 18 Zar Peter - 140.000,00 Umsatz Springpferde: 8.575.000,00 Umsatz Dressurpferde: 6.060.000,00 Durchschnitt Springpferde 372.826,09 Durchschnitt Dressurpferde 252.500,00 Durchschnitt gesamt: 311.382,98 Gesamt: 14.635.000,00 Euro