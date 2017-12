Jessica von Bredow-Werndl auf der zehnjährigen Trakehnerstute TSF Dalera BB von Easy Game - erfolgreich in der Einlaufprüfung um den Louisdorf-Preis für Nachwuchs-Grand Prix-Pferde (Foto: Kalle Frieler) Frankfurt/ Main. Gleich zweimal erfolgreich ritt Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) am zweiten Tag des Festhallenturniers in Frankfurt/ Main. Die 31 Jahre alte Oberbayerin, 2015 und 2016 Dressur-Weltpokal-Dritte, siegte in der Einlaufprüfung des Finals um den Louisdor-Preis für Nachwuchs-Grand Prix-Pferde auf der Trakehnerstute Dalera BB und im Grand Prix auf der Stute Zaire. Mit 77,093 Punkten lag sie um den Louisdor-Preis recht deutlich vor Ingrid Klimke (Münster) auf dem Hengst Franziskus (74,233), die mit der rheinischen Stute Geraldine (73,372) auch den dritten Rang belegte. Im Grand Prix de Dressage setzte sich Jessica von Bredow-Werndl auf der holländischen Stute Zaire mit 77,220 vor Reitmeister Hubertus Schmidt (Borchen) auf Imperio (73,6) und Team-Weltmeisterin Fabienne Lütkemeier (Paderborn) auf D`Agostino (73,36) durch.