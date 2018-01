Zürich. Der frühere Schweizer Championatsreiter Willi Melliger (64) liegt nach einem Hirnschlag im Koma. Wie aus dem persönlichen Umfeld von Willi Melliger zu erfahren war, ist der ehemalige Weltklasse-Springreiter kurz vor Weihnachten mit Verdacht auf einen schweren Hirnschlag in das Krankenhaus eingeliefert worden. Dem Vernehmen nach soll er immer noch nicht bei Bewusstsein sein. Der 64-jährige viermalige Europameister und 13-malige EM-Medaillengewinner war vor Jahresfrist schon wegen eines Herzinfarktes notoperiert worden. Der sechsmalige Schweizermeister – der vor allem mit seinem Ausnahmeschimmel Calvaro Weltberühmtheit erlangte – wurde in der Zwischenzeit verlegt und wird nun in einer Spezialklinik behandelt. Noch ist bezüglich des Heilungsverlaufs nichts bekannt.