Lausanne. Nach zehn Monaten ist der US-Amerikaner Kent Farrington (37) weiter unangefochten die Nummer 1 auf der Springreiter-Weltrangliste. Von den Deutschen ist nur noch einer unter den ersten 20... Die Weltrangliste legt gnadenlos die augenblickliche desolate Situation im deutschen Springreiter-Lager bloß. Einstmals standen deutsche Springreiter zuhauf in den Top Ten, nun ist nur noch einer unter den ersten 20 zu finden: Christian Ahlmann (Marl). Der 52-malige Nationen-Preis-Reiter, Dopppel-Europameister 2003 in Donaueschingen, Weltcupgewinner 2011 oder auch Team-Olympiadritter von Athen 2004, verbesserte sich auf der neuesten Liste um zwei Plätze - von 19 auf 17...Er war von Dezember 2012 bis August 2013 und nochmals von August 2016 bis Januar 2017 die Nummer 1 auf der Kladde gewesen. Ganz vorne steht geradezu unbehelligt der Team-Olympiazweite Kent Farrington (USA), an die zweite Position rückte der Niederländer Harrie Smolders vor. Die Weltrangliste auf einen Klick: