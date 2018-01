Christian Ahlmann auf der von Chico`s Boy abstammenden Stute Ailina - Sieger im Championat von Leipzig beim neben Hamburg, Berlin, Aachen und Stuttgart einzigen 5-Sterne-Springturnier in Deutschland (Foto: Kalle Frieler) Zum vierten mal nach 2008, 2015 und 2016 gewann der Team-Olympiadritte von 2004 und 2016, Christian Ahlmann (Marl), beim CSI in Leipzig das Championat der Messestadt. In der mit 61.790 Euro dotierten ersten wichtigen Konkurenz des 5-Sterne-Turniers siegte der Doppel-Europameister von 2003 auf der Stute Ailina (Besitzer u.a. der Schweizer Championatsreiter Pius Schwizer) um die 33.540 €-Prämie mit eineinhalb Sekunden Vorsprung vor Mario Stevens (Molbergen) auf dem Hengst Credo (8.358 €) und dem Iren Denis Lynch auf Alcazar Sitte (6.269), der fast zwei Sekunden zurücklag und ebenfalls fehlerfrei geblieben war.

Christian Ahlmann (43) wird am Sonntagnachmittag mit Taloubet Z (18) zum Abschluss des CSI das Weltcupspringen bestreiten und anschließend den Hengst vom Hochleistungssport verabschieden. Auf Taloubet Z hatte der 52-malige Nationenpreis-Reiter 2011 zum bisher einzigen Mal auch dem Weltpokal gewonnen.