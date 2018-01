Unna-Massen. Nach dem plötzlichen Tod des bekannten Züchters und Aufzüchters Johannes Rüter stehen rund 45 Pferde zum Verkauf. Sie werden am 17. Februar im Reitsportzentrum Massener Heide in Unna-Massen versteigert. Er war einer der bekanntesten und erfolgreichsten Pferdemänner Westfalens. Im Alter von nur 62 Jahren verstarb Ende Dezember der in Waltrop ansässige Johannes Rüter. Als Züchter wie Aufzüchter zeichnete er verantwortlich für Hengste wie die Landbeschäler Peking, Pascavello und Rüter. Genauso stammen aus seiner Aufzuchtstätte Red Diamond Fox oder auch Cornetto King. Zudem gilt er als Entdecker des unter Thomas Frühmann so erfolgreichen Springpferdes The Sixth Sense. Schon 2009 wurde Johannes Rüter vom Westfälischen Pferdestammbuch für seine erfolgreiche Arbeit mit dem Hengstaufzüchter-Preis geehrt. Der auch international renommierte Auktionator und vereidigte Sachverständige Volker Raulf und sein Auktionshaus MennrathS aus Mönchengladbach haben nun die traurige Aufgabe, den wertvollen Zuchtbestand von Johannes Rüter im Rahmen einer Auktion zu veräußern. Thomas Wiese, Inhaber des bekannten Reitsportzentrums Massener Heide in Unna-Massen, erklärte sich spontan dazu bereit, seine Reitsportanlage für die Auktion zur Verfügung zu stellen. Daher werden am 17. Februar im Reitsportzentrum Massener Heide in Unna-Massen rund 45 Pferde aus dem Nachlass von Johannes Rüter versteigert. Es handelt sich dabei um Absetzer, tragende Stuten, Youngster sowie fertige Turnierpferde mit ausgesuchten Pedigrees aus dem Who-is-who der internationalen Spring- und Dressurpferdezucht. In Kürze wird auf der Internetseite des Auktionshauses MennrathS ein entsprechender Auktionskatalog veröffentlicht. Weitere Informationen unter: www.mennraths.de