Nizza. Beim CDI von Nizza gewann die Österreicherin Ulrike Prunthaler sechs große Prüfungen, lediglich in der Kür musste sie sich geschlagen geben. Die 34 Jahre alte Österreicherin Ulrike Prunthaler, vom eigenen Verband wahrlich alles andere als gefördert, war beim CDI in Nizza die große Siegerin. Die langjährige Bereiterin vom Gestüt Bartlgut in Neuhofen/ Innkreis musste sich in den ganz großen Prüfungen nur in der Grand Prix Kür geschlagen geben. In der Kür setzte sich Lisa-Maria Klössinger (Aicha) auf Daktari mit 74,305 Punkten vor Prunthaler auf Duccio (73,920) durch, Dritte wurde Victoria Michaelke (Isen) auf Dance on Gold (71,315). Im Grand Prix war Ulrike Prunthaler auf dem Hengst Quebec Erste (72,848) und Zweite mit Duccio (72,130) und Siegerin mit Quebec im Grand Prix Special (74,596). Insgesamt gab es nicht weniger als sechsmal eine Siegesschleife für sie.