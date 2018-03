Hanne Brenner und ihre "Ollie" - Foto aus glücklichen Tagen...

Wachenheim. Aufgrund einer Erkrankung musste das Erfolgspferd Women of the World, genannt Ollie, der bekannten Parareiterin Hannelore Brenner im Alter von 23 Jahren eingeschläfert werden. Ein Nachruf von der erfolgreichsten deutschen Dressurreiterin mit Handicap.

„Gestern Nacht haben wir Ollie auf ihren letzten Weg schicken müssen.

Sie hatte einen Hufreheschub, der zusammen mit ihrer Cushingerkrankung und EMS einfach nicht in den Griff zu kriegen war. Sie hatte aktuell große Schmerzen und für die Zukunft keine gute und für sie lebenswerte Prognose. Und somit mussten wir diese schwere Entscheidung treffen.

Was hat dieses wunderbare Pferd alles geleistet. Sie ist über 11 Jahre lang nicht einen Tag ausgefallen, obwohl ich sie schon mit einem überstandenen Reheschub gekauft hatte. Sie hatte einfach keine Zeit, um auszufallen. Dafür waren ihr die Turniere und alles drum herum viel zu wichtig.

Women of the World – ihr eingetragener Name, der mir anfangs etwas peinlich war - wurde durch ihre Persönlichkeit mit Inhalt gefüllt. Wenn ein Pferd so einen Namen tragen durfte, dann sie! Nie haben wir ein Pferd kennengelernt, das so einen Geist hatte. Alles, was sie machte, tat sie mit voller Überzeugung und 100-prozentig. Ob im täglichen Leben oder auch im Viereck.

Diesem Pferd habe ich soviel zu verdanken. Es war ein großes Glück, dass ich erst sie und dann wir beide Dorte (Dorte Christensen, seit 2007 Lebensgefährtin und Trainerin von Brenner, d.Red.) gefunden haben. In Dorte hatte Ollie ihren Anker, ihre Vertraute gefunden, die sie in- und auswendig kannte und wusste, was gut für sie war.

Noch ist der Schmerz über ihren Verlust fast unerträglich, aber ich weiß, dass irgendwann Dankbarkeit an diese Stelle treten wird über das große Glück, dass ich das Pferd meines Lebens gefunden hatte!

Dorte und ich werden sie immer vermissen! Sie hinterlässt eine große Lücke in unserem Herzen!“

Hanne und Dorte

Mit Ollie hatte die inkomplett querschnittgelähmte Reiterin Hanne Brenner u.a. vier Goldmedaillen bei Paralympics, mehrere WM- und EM-Titel sowie deutsche Meisterschaften gewonnen. Die Fuchsstute war im Dezember 2015 in Frankfurt beim Hallenturnier vom großen Sport verabschiedet worden. Unter Rehe oder Hufrehe ist eine sehr schmerzhafte Entzündung der Huflederhaut zu verstehen.