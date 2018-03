(Foto: Kalle Frieler) Mit einer beeindruckenden Leistung kehrte der nun 17 Jahre alte Rapphengst Desperados FRH zurück in den ganz großen Sport – nach einer verletzungsbedingten Pause von 18 Monaten. Unter Mannschafts-Olympiasiegerin Kristina Bröring-Sprehe (Dinklage) sammelte der Hannoveraner im Grand Prix de Dressage des 66. Turniers in den Dortmunder Westfalenhallen 79,739 Prozentpunkte und lag damit mehr als deutlich vor der Konkurrenz. Auf die nächsten Plätze setzten die fünf Richter die Russin Inessa Merkulova auf Mister X (75,217) und Fabienne Lütkemeier (Paderborn) auf Fabregaz (72,130). Die zunächst auch ebenfalls angekündigte sechsmalige Olympiasiegerin und Weltranglisten-Erste Isabell Werth (Rheinberg) startet nicht in Dortmund.