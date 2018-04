Miami Beach. Die zweite Konkurrenz der Global Champions Tour gewann am Strand von Miami Beach Edwina Tops-Alexander. Von den deutschen Teilnehmern erreichte keiner einen vorderen Platz. Nach Scott Brash (Großbritannien) vor einer Woche in Mexiko City ist die Australierin Edwina Tops-Alexander die zweite Siegerin eines Grand Prix der Global Champions Tour. Die 44 Jahre alte Ehefrau von Tour-Erfinder Jan Tops (Niederlande) siegte nach Stechen im eigens für die Veranstaltung gebastelten Station am Strand von Miami Beach/ Florida auf der Stute California und füllte die Haushaltskasse um weitere 100.000 Euro. Hinter der Olympiateilnehmerin und Weltmeisterschaftsvierten von 2006 in Aachen belegte Bassem Hassan Mohammed (30) aus Katar, Schüler von Jan Tops, mit ebenfalls fehlerfreier Schlusssrunde den zweiten Rang (60.000). Nur diese beiden waren im Stechen ohne Strafpunkte geblieben. Dahinter folgten mit je einem Abwurf der Ire Darragh Kenny auf Cassini Z (45), der Belgier Pieter Devos auf Claire Z (30) und der Spanier Eduardo Alvarez Aznar auf Fidux (17.000). Von den deutschen Teilnehmern fiel keiner auf. In der Gesamtwretung führt Scott Brash mit 67 Punkten nach zwei Wertungen vor Devos (60) und Edwina Tops-Alexander (54), die inzwischen auf ein Gesamtpreisgeld bei der 2006 initiierten Tour von 3.591.782 Euro kommt.