Putensen. Schwerer Schlag für den großen Pferdemaler Klaus Philipp: Seine Frau Bernadette ist ihrem schweren Leiden erlegen…

Er war bereits der große Pferdemaler Klaus Philipp, aber sie managte das Geschäft, organisierte Ausstellungen, Vernisagen, schrieb Rechnungen, „versorgte“ das Finanzamt, hielt alles jenes fern, was einen Künstler wie ihn nur störte oder ablenkte. Und ohne Geld hätte auch ein Klaus Philipp nicht überleben können. Nun ist sie gestorben, Bernadette Philipp. Erlegen einem Krebsleiden, über das sie nie zu Fremden sprach. Noch vor fast genau einem Jahr organisierte sie eine wunderbare Party für ihren Mann zum 85. Geburtstag auf dem heimatlichen Hof in Putensen für Familie, Freunde und gute Bekannte, da war sie bereits todkrank. Niemand sollte es wissen, sie ließ sich nichts anmerken. Im Februar brach sie zusammen, bis zuletzt hatte sie die vielen Pferde-Rentner ihres Mannes versorgt, und als die Helfer wieder nach einem Urlaub zurück waren, konnte sie nicht mehr. Sie starb im Krankenhaus in Buchholz in der Lüneburger Heide, unweit von Hamburg. In der Stunde des Todes war Klaus Philipp bei ihr, er lag zum gleichen Zeitpunkt ebenfalls im Krankenhaus, doch in einem anderen. Freunde hatten das schmerzhafte, bittere und absolute Abschiednehmen arrangiert.

Bernadette Oberhuber und Klaus Philipp hatten sich 1983 im Gasthaus „Zum Anker“ von Iffezheim kennengelernt. Das Dorf Iffezheim ist berühmt für seine Galopprennbahn und die dort alljährlich organisierten Baden-Badener-Rennwochen, und im Anker traf man sich damals eben während der Renntage. Bernadette Oberhuber hatte in der Heimschule Lender in Sasbach am Fuße der Hornisgrinde das Abitur abgelegt, danach studierte die Hobbyreiterin Tiermedizin und eröffnete nach dem Examen in Achern eine Kleintierpraxis. 1984 zogen der Künstler und die 25 Jahre jüngere Tierärztin in Baden-Baden zusammen, 1992 erwarb das Ehepaar einen über 500 Jahre alten umgebauten Hof in Putensen nahe dem Vielseitigkeitszentrum Luhmühlen.

Zwei Töchter aus erster Ehe sind in diesen schweren Stunden voller verständlicher Depressionen die größte Hilfe. Am 11. April wird Klaus Philipp 86 Jahre alt...