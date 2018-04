(Foto: Kalle Frieler) Sandra Auffarth (31) aus Ganderkesee, bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 insgesamt mit Gold, Silber und Bronze dekoriert sowie Doppel-Weltmeisterin 2014 jeweils in der Vielseitigkeit, reitet an diesem Samstag in Bad Oeynhausen um die Deutsche Meisterschaft der Berufsspringreiter. Neben ihr mit dem Wallach Landlord erreichten in zwei Qualifikationen das Finale mit Pferdewechsel am Samstganachmittag Leonie Jonigkeit (Wolbeck) – Siegerin der zweiten Qualifikation - auf dem Hengst Dede und Mathis Schwentker (Hagen) auf Louis Vuitton. Hans-Thorben Rüder (Fehmarn), Gewinner der ersten Qualifikation, verpasste das Finale durch einen neunten Rang auf Singu in der zweiten Ausscheidungsprüfung.