Luciana Diniz – Gewinnerin des Zwei-Sterne-GP in Eschweiler auf dem Hengst Camargo 2 von Cantura aus der Fit fo Fun. (Foto: Josef Dicken) Die in Sao Paulo geborene Luciana Diniz (47) ging mit 29 Jahren in den Turnierstall von Nelson Pessoa in Brüssel, sie startete bisher dreimal bei Olympia, 2004 für Brasilien, 2008 und 2012 für Portugal der Heimat ihres Großvaters. Ihre Mutter Lica war achtmal brasilianische Dressurmeisterin, ihre Brüder Andre und Fabio sowie ihr Vater Arnaldo gehörten zur Spitzenklasse im Polo von Brasilien. Luciana Diniz, seit vielen Jahren zuhause in St.Augustin bei Bonn, gewann u.a. 2012 die „Riders Tour“ und 2015 die „Global Champions Tour“.