Hagen a.T.W. Wenn sich am 25. April 2018 auf dem Hof Kasselmann die Pforten zur „Horses & Dreams meets the Royal Kingdom of Jordan“ öffnen, wird auch EntertainTV mit dabei sein – mit erstmals Übertragungen von Dressurprüfungen. Nach den ersten erfolgreichen Springsport Übertragungen beim K+K Cup in Münster und beim CHI in Dortmund wird EntertainTV erstmals auch Dressurprüfungen übertragen. Der ClipMyHorse.TV Riders Club wird am Veranstaltungssamstag und –sonntag in Hagen zu Gast sein und die komplette Qualifikationsprüfung zum Louisdor-Preis übertragen. Die Sendung wird präsentiert von Horses & Dreams OnlineAuction. Qualifikation zum Louisdor-Preis Der Louisdor-Preis ist eine Nachwuchsprüfung für acht- bis zehnjährige Dressurpferde. Nach wechselnden Sponsoren wird die Dressurserie nun von der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung unterstützt. Sie ist nach dem letzten S-Dressurpferd Klaus Rheinbergers, nach Louisdor, benannt worden. Ziel der Serie ist es, jüngere Pferde behutsam an den Grand-Prix heran zu führen. Die Aufgaben in den Louisdor-Prüfungen beinhalten Elemente und Lektionen des olympischen Grand Prix de Dressage, wurden in den Anforderungen aber in Umfang und Folge der Lektionen etwas reduziert. Dass diese Serie Früchte trägt, zeigen die bisherigen Sieger, wie El Santo NRW von Ehrentusch x Rhythmus und Dablino FRH von De Niro x Wanderbursch II mit ihren Reiterinnen Isabell Werth und Anabel Balkenhol. Im vergangenen Jahr konnte die 10-jährige Trakehnerstute TSF Dalera BB von Easy-Game x Handryk unter ihrer Reiterin Jessica von Bredow-Werndl das Finale des Louisdor-Preises für sich entscheiden. Dass die Qualifikationsprüfung in Hagen auf höchstem sportlichem Niveau ausgetragen wird, zeigen die bisher eingegangen Startzusagen von Größen des Dressursports. Unter anderem werden der Weltcup-Siebente von Paris, Daniel Bachmann Andersen, sowie aus der internationalen Spitze Anabel Balkenhol (Rosendahl) und Olympiasiegerin Nadine Capellmann (Aachen) ihre Youngster im Louisdor-Preis an den Start bringen. Aufbau der Sendungen Neben sportfachlichem Kommentar wird es im ClipMyHorse.TV Riders Club Gespräche mit Sportlern sowie Livestyle-Hintergrundinformationen geben. In der ersten Sendung am Samstag, den 28.04.2018 von 20.00 – 20.30 Uhr, werden dressursportliche Highlights aus dem Grand Prix Special sowie Ausschnitte aus der Qualifikation zum Riders Tour-Finale der Springreiter thematisiert. In der Hauptsendung am Sonntag, den 29.04.2018, wird die Finalqualifikation zum Louisdor-Preis-Finale der Nachwuchspferde aus dem Dressurstadion live von 10.15 Uhr bis ca. 13.45 Uhr übertragen. Die Reiter werden direkt nach ihren Ritten, in sogenannten Flash-Interviews, zu der gerade gezeigten Leistung befragt. In den Studiogesprächen können die Ritte analysiert und mögliche Fehler besprochen werden. Der Sport soll somit auch für den Laien verständlich dargestellt werden. Empfang von EntertainTV Auf Kanal 134 kann jeder EntertainTV-Kunde ohne Aufpreis die Sendungen des internetbasierten TV-Formats live miterleben. Zudem kann der ClipMyHorse.TV Riders Club über die Internetplattform ClipMyHorse.TV angesehen werden. Die nächsten Reitsportübertragungen auf Telekom EntertainTV folgen vom Maimarkt Turnier in Mannheim, von PferdInternational in München-Riem (im Mai), vom Pfingstturnier in Wiesbaden, vom Hardenberg Burgturnier in Nörten-Hardenberg, von den Pferdewochen auf Gut Groß Viegeln, vom Turnier auf Gestüt Bonhomme in Werder bei Potsdam, vom CHI in Donaueschingen sowie vom Turnier in Oldenburg. Sendezeiten Entertain TV aus Hagen Samstag, 28.04.2018: 20.00 – 20.30 Uhr Inhalt: dressursportliche Highlights aus dem Grand Prix Special sowie Ausschnitte aus der Qualifikation zum Riders Tour Finale Springen Sonntag, 29.04.2018: Live von 10.15 Uhr bis ca. 13.45 Uhr: Finalqualifikation zum Louisdor-Preis-Finale der Nachwuchspferde aus dem Dresssurstadion| Kurz Grand Prix Eintrittskarten für Horses & Dreams meets the Royal Kingdom of Jordan gibt es online unter horses-and-dreams-ticketshop.reservix.de/events.



