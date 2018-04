Die frühere Holger-Hetzel-Schülerin Katrin Eckermann bei den Hamburger Derbytagen 2014 mit dem Hengst Firth of Lorne, der vom Aussehen her seinen Vater For Pleasure nicht verleugnen könnte... (Foto: Kalle Frieler) Borken. Einen neuen „Kracher“ in seinen Beritt erhielt der dreimalige Weltcupgewinner und frühere Team-Olympiasieger Marcus Ehning (Borken): Firth of Lorne. Firth of Lorne, Sohn von For Pleasure-Stakkato, hatte bereits vor vier Jahren für Schlagzeilen gesorgt, als er unter Katrin Eckermann (27) in Hamburg den Großen Preis der Global Champions Tour gewann, danach gehörte das Paar zur deutschen Equipe beim CHIO von Deutschland in Aachen. Für beide endete der Preis der Nationen nach einem fehlerlosen ersten Umlauf im zweiten Durchgang mit einem bösen Sturz am Wassergraben, den Pferd und Reiterin ohne große Blessuren überstanden. Weniger glimpflich endete ein weiterer Sturz drei Tage später um den Großen Preis von Aachen. Katrin Eckermann erlitt einen Schlüsselbeinbruch, der Hengst musste wegen einer Verstauchung in der rechten Vorderhand anschließend operiert werden. 2015 wurde das Pferd von den Eltern für ihre Tochter Lea di Martini in die USA gekauft, die Besitzer haben nun den Hannoveraner Hengst nun in Breitt von Marcus Ehning.