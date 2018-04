Frankfurt/ Main. Zum „Olympischen Tag 2018“ am 26. Juni 2018 in Köln sucht die Deutsche Olympische Akademie noch freiwillige Helfer. Rund 3.000 Kinder und Jugendliche erwartet im Deutschen Sport & Olympia Museum am 26. Juni in Köln ein buntes Programm aus Sportarten, Mitmachangeboten und vieles mehr. Mehr als 50 nationale Sportverbände und regionale Vereine sind involviert. Das Besondere am Olympischen Tag („Olympic Day“): Er verbindet Sport und Bewegung mit den olympischen Werten. Unter dem Motto „Move" (Bewegen), „Learn" (Lernen) und „Discover" (Entdecken) können Menschen aller Altersgruppen ein breites Sportartenprogramm ausprobieren, Sportstars treffen, an Mitmach-Aktionen und vielen attraktiven Angeboten rund um die Faszination Olympia teilnehmen. Interessierte, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beitragen wollen, können sich bis zum 17. Mai 2018 per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. (mit Lebenslauf inklusive Passbild) bewerben.