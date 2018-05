Julia Krajewski und Chipmunk FRH übernahmen in der Dressur der Internationalen Vielseitigkeit in Marbach die Spitzenposition (Foto: Tom Hartwig/Equistock.de) Marbach. Nach der Dressur liegt die Warendorferin Julia Krajewski bei der Drei-Sterne-Vielseitigkeit in Marbach auf der Schwäbischen Alb an der Spitze – auch um die deutsche Meisterschaft der Berufsreiter. Julia Krajewski hat gut vorgelegt. Die Bundestrainerin der Junioren aus Warendorf und Chipmunk FRH liegen im CIC3* in Marbach vorn. Die Warendorferin und der zehnjährige Hannoveraner, die vor einem Monat ihre Saison mit Platz zwei in der internationalen Zwei-Sterne Vielseitigkeit in Kreuth bei Nürnberg begonnen haben, führen mit 24,4 Minuspunkten. An zweiter Stelle liegt die Schwedin Louise Svensson Jähde mit der 14-jährigen Holsteiner Stute Wie-loch’s Utah Sun (26,80 Punkte). Dritte ist vor dem zweiten Dressurtag die Ama-teurin Josefa Sommer mit Hamilton, dem 16-jährigen Heraldik xx-Sohn aus Hannoveraner Zucht (27,7 Punkte). Die beiden belegten bei der EM im vergangenen Jahr im polnischen Strzegom in der Einzelwertung Platz zwölf. Julia Krajewskin führt auch im Deutschen Berufsreiterchampionat Vielseitig-keit, das im Rahmen des Marbacher CIC3* ausgetragen wird. An zweiter Stelle dieses Championats rangiert aktuell der an vierter Stelle des Gesamtklassements rangierende, aus der Nähe Marbachs stammende Lokalmatador Dirk Schrade, Champion der Profis im Jahr 2016. Er sattelt in dieser Prüfung den aus französischer Zucht stammenden zehnjährigen Wallach Unteam de la Cense (28,2 Punk-te). Im CCI* führt der 34-jährige, in Belgien lebende Kai-Steffen Meier mit dem zehnjährigen Trakehner Eiskönig (25,3 Minuspunkte). Die beiden gewannen vor zwei Wochen schon die Kurzprüfung auf Ein-Stern-Niveau, den CIC* in Münster. Apropos CIC*. In dieser Prüfung geht es in Marbach ebenso wie im CCI* um Titel und Medaillen in der Landesmeisterschaft. Und da hat Dirk Schrade gute Karten. Er liegt mit dem elfjährigen Holsteiner Mr. Tomtommit 26,5 Punkten aktuell an zweiter Stelle hinter Sophie Grieger aus Bayerns Haupt- und Landge-stüt Schwaiganger, die im CIC* den achtjährigen bayerischen Landbeschäler Mochito vorstellt (25,7 Punkte). Im internationalen Pony-Feld hat nach dem ersten Dressurtag die Französin Lisa Gualtieri mit O Ma Doue Kersidal und 24,3 Punkten die Nase vorn. Maxima Homola und Nutcracker liegen als bestes deutsches Paar aktuell auf Rang zwei (27,8 Punkte).