(Foto: Kalle Frieler)

Dermott Lennon (48), Irlands 2002 erster Springreiter-Weltmeister, gewann in Hamburg wie bereits zuvor auf dem zwölfjährigen Schimmelhengst Gelvins Touch auch die zweite Qualifikation zum Deutschen Springderby am Sonntag in Hamburg Kleinflottbek. Der oftmals auch von Verletzungen zurückgeworfene Lennon setzte sich wiederum ohne Fehler durch und siegte vor Luca Maria Moneta (Italien) auf Neptune Brecourt, Holly Smith (Großbritannien) auf Quakity Old Joker, seinem Landsmann Bill Twomey auf Diaghilev und Matthew Samson (Großbritannien) auf Gloria. Bester Deutscher war als Siebter Hendrik Sodath auf Quel Chanel.