Schweighofen. Zum neunten Mal findet in der Reithalle in Schweighofen/ Rheinland-Pfalz an der Grenze zum Elsass die Benefizveranstaltung „Pferd in Konzert“ zu Gunsten der Kinderkrebshilfe am 8. und 10. Juni statt. Ein ganz besonderes Event im Dienste der Kinderkrebshilfe findet auch 2018 wieder statt: am 8. und am 10. Juni. Dann öffnet Geigers Reithaus in Schweighofen/ Südliche Weinstraße seine Tore für die Benefiz-Veranstaltung des Vereins für Kunst, Wohltätigkeit, Kultur Schweighofen e.V. Es werden Ausschnitte aus der Arbeit mit den Pferden präsentiert, die hier nach der Jahrhunderte alten Lehre durch naturorientierte Gymnastizierung ausgebildet werden. Live begleitet werden diese Vorführungen rund ums Pferd in diesem Jahr vom Kammerorchester der Kreismusikschule „SÜW“ unter Leitung von Marc Bender. Als besonderen Gast wird die weltbekannte Pianistin Martina Cukrov Jarrett aus Kroatien begrüßt. Am Freitag klingt der Abend bei Flammkuchen aus, am Sonntag ist im Anschluss Gelegenheit zu einem gemeinsamen Mittagessen. Der Erlös dieser Benefiz-Veranstaltung kommt, wie schon in den Vorjahren, der rein spendenfinanzierten Kinderkrebshilfe zu Gute. Wer also ästhetische Reiterei erleben, ein Live-Orchester genießen und damit auch noch kranken Kindern helfen möchte – der ist bei „Pferd in Konzert“ genau richtig Karten für das Event in der außergewöhnlichen Halle gibt es online (www.pferd-in-konzert.de), per Telefon (06323-4377, montags, 19-21 Uhr) oder vor Ort (Sonntag, 27. Mai, und Sonntag, 3. Juni, 11 bis 12 Uhr). Wenn Sie Ihre Lieben überraschen möchten, stellen wir gern entsprechende Geschenkgutscheine zur Verfügung. Details in Kürze: „Pferd in Konzert“ Termine 2018: Freitag, 8. Juni, um 19:30 Uhr Sonntag, 10. Juni, um 11:00 Uhr Verein für Kunst, Wohltätigkeit, Kultur Schweighofen e. V. Geigers Reithaus, Hauptstr. 32, 76889 Schweighofen Tel. 06342/6113, Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. Web: www.pferd-in-konzert.de • www.reit-art-schweighofen.de Kartenpreis: 23 Euro