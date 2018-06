Schwäbische Hochzeit - Grischa Ludwig und Katherine Didra (Foto: HPV/Guni) Standesamtlich und danach in der evangelischen Nikolaus-Kirche in Bitz auf der Schwäbischen Alb heirateten Grischa Ludwig (44) und Katharine Didra (32). An den Feierlichkeiten des bekanntesten deutschen Westernreiters mit der Schwäbin nahmen rund 350 Verwandte, Freunde, Gäste und Reiter teil, darunter der deutsche Bundestrainer Nico Hörmann sowie Corinna und Gina Maria Schumacher. Gefeiert wurde in der Reithalle des Schwantelhofes von Grischa Ludwig, das Menue servierte der bekannte Münchner Caterer Kuffler. Die letzten Gäste verließen die Fete am nächsten Morgen gegen 7 Uhr…