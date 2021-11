...von Yannick Guerdat: "Herr Ingmar De Vos und seine ganze Clique werden sich eines Tages für all` den Schaden, den sie unserem Sport zugefügt haben, rechtfertigen müssen“ (Yannick Guerdat, Bruder des Schweizer Springreiter-Olympiasiegers Steve Guerdat, der in der Zeitung Blick den Reiterweltverband FEI und dessen Präsidenten Ingmar de Vos wegen der Beibehaltung von nur drei Reitern in einer Equipe bei Olympia und der Nichtbeachtung des Tierschutzgedankens scharf angegriffen hatte)