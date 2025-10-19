Sie befinden sich hier: Home Sport Erster Weltcup-Erfolg für Sanne Thijssen

Erster Weltcup-Erfolg für Sanne Thijssen PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 19. Oktober 2025 um 18:41

Oslo. Das erste Springen der anstehenden 46. Weltcupsaison seit 1978 gewann in Oslo die 26 Jahre alte Niederländerin Sanne Thijssen. Theijssen, schon schon zweimal auf der Global Champions Tour in einem Grand Prix erfolgreich, siegte in der norwegischen Hauptstadt auf der 12-jährigen Chacco Blue-Tochter Cupcake nach Stechen und kassierte eine Prämie von 62.000 Euro. Deutsche Teilnehmer konnten sich nicht platzieren.

Übrigens am stärksten vertreten um die ersten Weltcuppunkte war der Familien-Clan Thijssen: Neben Sanne ihr Vater Leon (Elfter) und ihre Brüder Mel und Mans.

1. Weltcupspringen Saison 25/ 26
 

