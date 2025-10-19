Rabat/ Marokko. Das vorletzte Springen der Global Champions Tour der Serie 2025 gewann in Rabat die 19-Jährige Anastasia Nielsen. Die gebürtge Schweizerin mit Wohnort Nizza und Starterin für Monaco, trainiert vom Iren Cian O`Connor, siegte in der mit umgerechnet 634.000 Euro dotierten Konkurrenz auf dem elf Jahre alten Oldenburger Wallach Action Man. Als einzige im Stechen blieb die Nummer 227 der Weltrangliste ohne Strafpunkt und sicherte sich als Prämie rund 210.000 Euro (1 Euro = 10 Marokkanische Dirham). Bester Deutscher war als Fünfter der ehemalige deutsche Meister und Team-Olympiasieger Marcus Ehning (Borken) auf der Schimmelstute Flower Girl. Gilles Thomas (Belgien), Team-Europameister und Einzel-Dritter, hat vor dem letzten Springen in Riad die Gesamtwertung vorzeitig für sich entschieden. Grand Prix von Rabat Gesamtwertung vor Riad