Grischa Ludwig auf A Shining Gun (Foto: LQH) Mooslargue/ Frankreich. Zum Auftakt der Turniersaison 2018 triumphierte der zweifache WM-Silbermedaillengewinner Grischa Ludwig (Bitz) auf der „3-Nations Show“ im Mooslargue, im Südwesten vom Elsass unweit der Schweizer Grenze. Überas erfolgreich begann der schwäbische Western Crack Grischa Ludwig (Bitz) die neue Reining Saison. In der sogenannten Novice Horse (Open), Level 2, belegte der 44-Jährige mit den Wertnoten 73,5 und 73,0 die Plätze eins und zwei. Im Sattel von „A Shining Gun“ (Bes: Andreas Dick) und „TinselGun AC“, der im Besitz von Jennifer Schleiniger steht, verwies er seine Kotrainerin Julia Schumacher, die „EP Hangtensbaby“ (Bes: Eduard Pümpel) gesattelt hatte, mit einem 72er-Score auf den Bronzerang. „Das nennt man wohl eine gelungene Saison-Premiere“, stellte Ludwig fest und wies darauf hin, dass „es nicht schlecht wäre, wenn es so weitergehen würde“. Im Jahr der Weltreiterspiele (11. bis 23. September) im US-amerikanischen Tryon (North Carolina) liegt bei dem Baden-Württemberger das Ziel der Teilnahme an dem Championat ganz weit vorne in seiner Turnierplanung. „Aber“, so der Chef-Trainer vom Schwantelhof weiter, „zunächst stehen einmal die Qualifikationen an, und darüber hinaus gibt es auch noch weitere hervorragende NRHA-Veranstaltungen, die ich in meinem Turnierkalender stehen habe.“