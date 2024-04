Hagen a.T.W. Im Rahmen des CHI „Horses & Dreams“ in Hagen a.T.W. gewann Sönke Rothenberger den 4-Sterne-Grand Prix de Dressage vor Ingrid Klimke. “Ich hatte schon beim Einreiten und der Grußaufstellung ein gutes Gefühl,” sagte Sönke Rothenberger nach seinem Sieg mit Matchball OLD v. Millennium im CDI4* Grand Prix, Preis von Gudrun Bauer. Das Paar gewann die Qualifikation für die Kür am Samstag mit 73.348 Prozent vor Olympiakader-Kollegin Ingrid Klimke mit First Class (70.565). Platz drei ging an einen weiteren Millennium-Nachkommen, die Stute Maxima Bella unter Sandra Sysojeva aus Polen (70.130).



Es fiele ihm von Turnier zu Turnier leichter, ein Team mit seinem 12-jährigen Wallach zu bilden verriet Rothenberger im Interview: “Das hat heute einfach Spaß gemacht.” Das Geheimnis des Erfolgs ist unter anderem tägliches Konditionstraining im fleißigen Schritt auf der heimischen Rennbahn. “Das hat sehr viel gebracht, er ist im Kopf klar und kann seine Kräfte besser einteilen. Besonders seine Galoppverstärkungen waren diesmal sehr gut. Man kann mit ihm richtig vorwärts reiten, er hat eine große Übersetzung im Galopp, er war er schön oben dran und ich konnte richtig los lassen,” schwärmte der Reiter aus Bad Homburg.



“First Class gibt im Viereck alles und hat beide Antennen bei mir. Sie hat eine tolle Einstellung,” lobte Ingrid Klimke ihre Stute von Fürstenball. Für das Paar war es der erste Start in der grünen Saison. Für den zweiten der beiden CDI4* Grand Prix von Horses & Dreams, die Qualifikation für den Grand Prix Special am Freitagmorgen, werden Rothenberger und Klimke ihre Top-Pferde Fendi und Franziskus satteln. So war es von den Bundestrainern gewünscht. Der Special ist wichtig im Hinblick auf die Olympischen Spiele von Paris, hier entscheiden sich die Mannschaftsmedaillen im Sommer. “Fendi hat sich beim Training schon sehr gut angefühlt,” verriet Rothenberger. Auch Klimke freut sich schon auf den ‘Tanz mit Franz’ am Freitag. Der Preis des Helenenhofs, Familie Schwiebert beginnt um 8:45 Uhr im Dressurstadion.



Lieblingspferd



Pflegerin Daniela hatte doppelten Grund zur Freude am Nachmittag: ihr Heimatland Portugal ist das Partnerland 2024 von Horses & Dreams und ihr Schützling Quait Fox holte die goldene Schleife im Einlaufspringen der CSI3* Tour, dem Preis der Sparkasse Osnabrück. “Er ist mein Liebling unter allen Pferden von Michael. Er hat einen sehr sanften Charakter, liebt Streicheleinheiten und verlangt immer nach Aufmerksamkeit. Hier im Parcours gibt er alles für seinen Reiter,” strahlte Daniela in der Siegerehrung. Das bestätigte auch Reiter Michael Viehweg, der das Zwei-Phasen Springen mit dem Quarismo x Stakkato Wallach in fehlerfreien 25.88 Sekunden beendete. Auf den weiteren Plätzen reihten sich Patrick Bölle und Caramba de Janeiro (26.62) sowie Alexa Stais mit Coleccini ein (26.98).



Tickets online oder an der Tageskasse



Seien Sie dabei und erleben ein Wochenende voller Spannung, Emotionen und erstklassigem Reitsport auf dem Hof Kasselmann. Tickets für "Horses & Dreams meets Portugal" sind auf Ticketmaster erhältlich oder alternativ an der Tageskasse. 4-Sterne Grand Prix