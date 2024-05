(Foto privat) Ein wahrlich seltenes Jubiläum, während des Maimarktturniers in Mannheim trafen sich drei Pferdepfleger, die jeweils 50 Jahre im Dienste des Reitsports und der Pferde arbeiteten oder immer noch ihren so wertvollen Dienst verrichten. In der Mitte auf dem Foto „Hacki“, den man kennen muss, sonst gehört man nicht dazu. Hacki (76), der richtig Reinhard Wolfgang Korsch heißt, von Beruf Rechtsanwaltsgehilfe, war ab 1972 Pfleger und Fahrer des Pferdetransporters bei Weltmeister Hartwig Steenken, der an den Folgen eines Autounfalls im Alter von 36 Jahren am 10. Januar 1978 gestorben ist. Hacki war dabei, als Hartwig Steenken 1974 in Hickstead Weltmeister wurde. Rechts von „Hacki“ steht Peter Jesgarsz, der früher in Diensten von Österreichs Ausnahme-Springreiter Hugo Simon (81) stand, dem dreimaligen Weltcupgewinner und WM-Dritten von 1974, Dritter im Bunde Manfred Reuter, der für den belgischen Team-Olympiadritten von Montreal 1976, Egard Cuepper (74), gearbeitet hat. Hacki ist weiter noch sehr gefragt, so fährt er beispielsweise auch Pferde von Dressur-Königin Isabell Werth oder den Transporter vom Springsport-Stilisten Marcus Ehning, und er wird auch für besondere Fahrten gerne gebeten.