Fontainebleau/ FR. Belgiens Europameister Justin Verboomen ist mit seinem Rapphengst Zonic Plus zur Zeit das Maß aller Dinge, der König des Dressur-Vierecks. Nach seinem großen Auftritt beim letzten CHIO von Deutschland in Aachen 2025 rückte der 38-Jährige erstmals in den Blickpunkt, wurde anschließend Europameister des Alten Kontinents und übernahm die Spitze der Weltrangliste. In Fontainebleau beim französischen Internationalen Offiziellen Dressurturnier (CDIO) von Frankreich vor wenigen Tagen siegte er im Grand Prix und distanzierte mit 91,855 Prozentpunkten in der Kür seine Konkurrenten mehr als deutlich. Auf den zweiten Rang kam Doppelweltmeisterin Charlotte Fry (Großbritannien) auf Glamourdale (88,225), den dritten Platz belegte Team-Olympiasieger Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) auf dem Oldenburger Wallach Blootooth (81,085). Dressur, Grand Prix Kür (5*) Alle Ergebnisse pro Tag vom 16. bis 19.04.2026 abrufbar