Auf dem Foto (von lks) Katrin Eckermann, Piergiorgio Bucci und Simon Delestre (Foto: Longines Global Champions Tour) Mexiko City. Neue Spitzenreiterin der Global Champions Tour ist Katrin Eckermann (Kranenburg). Die 35 Jahre alte deutsche Meisterin von 2022 und Siegerin des Grand Prix vor zwei Wochen in Miami Beach belegte in Mexciko City auf der Oldenburger Stute Iron Dames Dialou Blue PS den zweiten Platz, der Sieg ging an den Italiener Piergiorgio Bucci (50) auf dem Schimmelhengst Pallieter vd N.Ranch. Bucci war im Stechen 1,36 Sekunden schneller der mit 437.200 Euro dotierten Konkurrenz und kam auf ein Preisgeld von 144.276 €. Dritter wurde der französische Team-Olympiadritte von Paris 2024, Simon Delestre (44), auf dem zehnjährigen Wallach Golden Boy DK von Diamant de Semilly.In der Gesamtwertung führt Katrin Eckermann nun mit 77 Punkten vor Bucci (75) und dem Briten Jack Whitaker (64). Nächstes Global Champions-Turnier finden Anfang Mai in Shanghai statt. Insgesamt umfasst die Serie, die 2006 ihren Anfang hatte, in diesem Jahr 15 Turniere, darunter in Deutschland Riesenbeck Mitte Juli. Global Grand Prix von Mexiko City Stand nach 2 von 15 Prüfungen